今日有咩波｜護級大過天 盧頓可食「拖肥」

今晚英超優先場，盧頓迎戰愛華頓。盧頓近況雖差，但目前僅以1分落後尾4的諾定咸森林，護級未絕望；球隊主場出擊向來有一定戰力，遇上已成功上岸的愛華頓，戰意秤先，必撐主隊！(球賽編號FB5716，5月4日03:00開賽)

盧頓上仗雖有射手卡頓摩利斯(Carlton Morris)建功，但作客仍以1比2不敵狼隊，聯賽3連敗勁失12球，近況嚇人。不過，球隊早前才在主場2比1擊敗般尼茅夫，季內又曾在福地贏過紐卡素、白禮頓及水晶宮，主場戰力未算太差。來到季尾的關鍵時刻，今場遇上已提早護級成功的愛華頓；盧頓是役更有大將巴克里(Ross Barkley)倒戈領軍，當然會傾盡全力求勝。