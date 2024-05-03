今日有咩波｜護級大過天 盧頓可食「拖肥」

今晚英超優先場，盧頓迎戰愛華頓。盧頓近況雖差，但目前僅以1分落後尾4的諾定咸森林，護級未絕望；球隊主場出擊向來有一定戰力，遇上已成功上岸的愛華頓，戰意秤先，必撐主隊！(球賽編號FB5716，5月4日03:00開賽)
盧頓上仗雖有射手卡頓摩利斯(Carlton Morris)建功，但作客仍以1比2不敵狼隊，聯賽3連敗勁失12球，近況嚇人。不過，球隊早前才在主場2比1擊敗般尼茅夫，季內又曾在福地贏過紐卡素、白禮頓及水晶宮，主場戰力未算太差。來到季尾的關鍵時刻，今場遇上已提早護級成功的愛華頓；盧頓是役更有大將巴克里(Ross Barkley)倒戈領軍，當然會傾盡全力求勝。
「拖肥」愛華頓上仗憑伊祖沙古爾(Idrissa Gueye)一箭定江山，主場1比0氣走賓福特；加上近期一口氣擊敗般尼、諾定咸森林及利物浦，主場錄得4連勝兼0失球，無視今屆兩度因財政違規被賽會扣分，提早上岸；但該隊計近9場英超作客僅取3和6負，早前更曾吞車路士6蛋，作客入少失多，最重要是已成功護級，慎防一眾球員戰意即時鬆懈，令盧頓有機可乘。
盧頓對賽完勝愛華頓
季內雙方曾兩度碰頭，無論是英超首循環，又或是英足盃第4圈，向來不擅作客的盧頓，均能以2比1擊敗主場的愛華頓，有格食格味道。季尾波戰意行先，級數其次，盧頓要保命必要把握贏波的黃金機會，值得捧場！相關連結：香港賽馬會網頁