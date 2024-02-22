今日有咩波｜賓施馬回歸 伊蒂哈德大捷賀「新春」

曾在2004、2005年稱霸亞冠盃的伊蒂哈德，去年夏天大手簽入包括法賓奴、賓施馬、尼高路簡迪及祖達等世界級球星，實力暴增；可是，這支衛冕沙特超的勁旅，今季在國內聯賽表現平平，即使該隊近期在歇冬後於聯賽拿下連勝，目前已落後「一哥」希拉爾22分，「冧莊」機會渺茫，因此在亞冠盃爭霸，變得更為重要。

亞冠盃16強次回合，今晚輪到兩支沙特阿拉伯勁旅，分別於主場出擊；其中兩屆冠軍伊蒂哈德主場迎戰烏茲別克的納曼干新春，在首席球星賓施馬(Karim Benzema)歸隊之下，有力大勝晉級。(球賽編號FB1838，2月23日0:00開賽)

伊蒂哈德首回合在賓施馬缺陣下，贏形勢卻未能攻破對手，僅與納曼干新春互交白卷。當日賓施馬遲歸隊，被主帥加拿度棄用，但「賓爺」在上仗沙特聯已經復出披甲，似乎二人冰釋前嫌。球隊由賓施馬夥拍上屆沙特聯神射手咸馬特亞拿與巴西兵羅馬連奴攻堅，火力大幅提升，主場出擊，不難大勝過關。

對手納曼干新春實力普通，加上國內聯賽仍處休戰期，狀態未足；對上3戰亞冠盃客戰皆有失球，今戰勢難招架主隊強鋒進襲。足智彩開出「讓球」伊蒂哈德讓[-1.5/2]球，主勝可捧。