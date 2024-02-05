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波經
2024-02-05 04:30:33
日報

今日有咩波｜賓福特英超迎曼城「大」作戰

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周一深夜英超獨腳戲，「蜜蜂兵團」賓福特主場硬撼「藍月」曼城。賓福特上輪出訪熱刺，再次大意失荊州，反勝為敗；相反曼城前線繼續強勢，但防線繼續輕敵，季內一再未能保持清白之身。足智彩開出入球大細中位數[3/3.5]球，照「大」可也！(球賽編號FB1144，2月6日04:00開賽)

賓福特今屆表現不及上季，計近10場聯賽更僅取2勝8負，但球隊絕非毫無競爭力，奈何防線千瘡百孔，經常力拚僅敗。包括上輪聯賽鬥熱刺，賓福特憑前鋒馬奧比(Maupay)先開紀錄；奈何下半場數分鐘內連失3球，其中右翼衛羅亞斯列夫(Roerslev)與右中堅彌敦哥連斯(Collins)，更連番任人魚肉；即使王牌射手艾雲東尼(Toney)刑滿復出後，上輪又有士哥，但仍以2比3落敗。

「蜜蜂兵團」防線遇上熱刺迪姆華拿(Werner)與烏杜治(Udogie)完全食塵，右路防線如此脆弱；今戰尚要遇上曼城超級快馬謝利美杜古(Doku)，考驗更大。畢竟計近5輪英超，賓福特每場最少失2球；這支目前要為護級而戰的中下游球隊，上屆聯賽曾「雙殺」藍月，今場當然無懼強敵來犯，或再以攻為守，全力搶分。

夏蘭特候命

藍月近6輪英超5勝1和，走勢凌厲，包括上輪鬥般尼，「壽星仔」祖利安艾華利斯(Alvarez)梅開二度；中場大將洛迪卡斯簡迪(Rodri)建一功，輕輕鬆鬆3球在手。助攻王奇雲迪布尼(De Bruyne)亦交出致命直線，就算「入球機器」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，該仗傷愈復出後備落場，尚未上力，但鋒力仍予人十足信心。

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但問題是該6仗就其實只得鬥包尾的錫菲聯，能夠保持不失；防線一再輕敵犯錯，鬥般尼時，輪到左閘加維度爾(Gvardiol)完場前失誤，最終主場僅贏3比1，今戰出訪戰力比般尼強得多的「蜜蜂兵團」，小心被蜜蜂螯傷！

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