今日有咩波｜質態勝西維爾 曼城勢奪歐超盃

曼城對賽全勝西維爾



曼城上仗英超揭幕戰輕鬆以3比0大勝般尼，「神鋒」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)該仗第一次觸球即能轉化入球，最終梅開二度，勇態早來；這位上屆在歐聯攻入12球的超級射手，今次在22人大軍名單中，當然榜上有名。

雖然受傷的奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)、魯賓戴亞斯(Ruben Dias)及抱恙的貝拿度施華(Bernardo Silva)不會隨隊；但兩大克羅地亞新兵高華錫(Mateo Kovacic)、加華度爾(Josko Gvardiol)，今場將獲主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)重用，增加跟隊友的默契。大軍人腳鼎盛，無懼後顧英超主場鬥紐卡素；加上歷來4次對戰西維爾全勝，包括上屆在歐聯分組賽兩戰起碼贏對手2球或以上，今場勝望壓一。