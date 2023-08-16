今日有咩波｜質態勝西維爾 曼城勢奪歐超盃

上屆3冠王「藍月」曼城，今晚香港時間深夜，在希臘出戰歐超盃鬥西維爾；球隊挾英超首戰輕鬆響頭炮的氣勢，加上兵源充裕，有力捧盃而回。足智彩開出曼城讓1/1.5球，博曼城上盤
(球賽編號FB4287，8月17日03:00開賽，now643台直播)。
曼城對賽全勝西維爾
曼城上仗英超揭幕戰輕鬆以3比0大勝般尼，「神鋒」艾寧夏蘭特(Erling Haaland)該仗第一次觸球即能轉化入球，最終梅開二度，勇態早來；這位上屆在歐聯攻入12球的超級射手，今次在22人大軍名單中，當然榜上有名。
雖然受傷的奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)、魯賓戴亞斯(Ruben Dias)及抱恙的貝拿度施華(Bernardo Silva)不會隨隊；但兩大克羅地亞新兵高華錫(Mateo Kovacic)、加華度爾(Josko Gvardiol)，今場將獲主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)重用，增加跟隊友的默契。大軍人腳鼎盛，無懼後顧英超主場鬥紐卡素；加上歷來4次對戰西維爾全勝，包括上屆在歐聯分組賽兩戰起碼贏對手2球或以上，今場勝望壓一。
曼城 對 西維爾數據及分析
曼城 對 西維爾賠率
西維爾開季未上身
西維爾貴為「歐霸之王」，對上5次出戰歐超盃卻全敗，包括2020年戰至加時受挫德國拜仁慕尼黑；今屆人腳變動不大，但法國中堅洛斯巴迪(Loic Balde)上仗西甲開咧戰被逐，成為球隊主場1比2不敵華倫西亞的關鍵。上屆季尾接任的「神奇教練」文迪利巴(Mendillibar)，今場要靠摩洛哥世盃鋼門耶辛尼保奴(Yassine Bounou)力挽狂瀾，阻止曼城兩個多月來，兩度稱霸歐洲，恐怕不易。
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