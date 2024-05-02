今日有咩波｜車路士迎熱刺大激鬥 搶分倫敦打吡

周四英超補賽演倫敦打吡，車路士迎擊熱刺。兩隊近況一般，而季尾要力爭上游，今場正面交鋒全力駁火搶3分，必捧「入球」大！(球賽編號FB5684，5月3日02:30開賽)

藍戰士前一仗英超慘吞阿仙奴5蛋後，上仗出訪阿士東維拉表現有改善，但防線不穩，只能在半場2球落下，憑馬度基(Madueke)及干拿加歷查(Gallagher)入波，追成2比2。其中，沙場老將堤亞高施華(Thiago Silva)尾段傷出，對防守已極度不穩的車路士來說，無疑是雪上加霜。

熱刺前一輪聯賽慘吞紐卡素4蛋，上仗迎戰阿仙奴贏形勢下半場輸3球，縱然基斯甸羅美路(Romero)下半場破蛋，孫興民(Son Heung-min)尾段射入12碼追成2比3，仍痛失3分。取代養傷的烏杜治(Udogie)出任左閘的賓戴維斯(Ben Davies)，該仗被未能應付翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)，今場遇上車仔快翼馬度基，或成熱刺防線缺口。