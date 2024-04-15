今日有咩波｜車路士「大」鬥愛華頓 奢華鋒線豆腐防守

周一英超尾門獨腳戲，車路士迎戰愛華頓。「藍戰士」車路士陣容雖豪華，亦有心搶分爭奪歐戰席位，但防線卻不堪一擊，已連續多戰與對手合演入球騷；遇上再被賽會扣分的「拖肥」愛華頓，雙方都會搏命，足智彩開出入球大細中位數[2.5]球，可博「大」！ (球賽編號FB4600，4月16日03:00開賽)
前一輪聯賽，藍戰士憑好波之人高爾彭馬(Cole Palmer)連中三元，主場4比3戲劇性絕殺曼聯；不過失準成性，上仗在補時階段被包尾的錫菲聯逼和2比2，計最近5戰聯賽每場最少失2球，場上表現絕不可靠。
再者，車路士一直受嚴重傷病問題困擾，新近連季內長期打正選的中場大將安素費南迪斯(Enzo Fernandez)、中堅阿素迪沙斯(Disasi)亦成十字軍。主帥普捷天奴(Pochettino)預計仍用古古列拿(Cucurella)出任左閘，阿素迪沙斯的空缺，由班洛特巴迪亞舒尼(Badiashile)取代。至於安素費南迪斯的位置，或由干拿加歷查(Conor Gallagher)縮後一格頂替，與摩西斯卡些度(Caicedo)合組雙防中。近4戰入6球的高爾彭馬續打進攻中場，支援前線3匹快馬尼高拉斯積遜(Nicolas Jackson)、梅迪歷(Mudryk)及馬度基(Madueke)，陣式攻強守弱。
卡維特利雲腳風轉順
拖肥再因違反公平競賽原則，被英超賽會多扣2分，合共被扣8分，又跌至降班區邊緣。早前長期陷入球荒的射手卡維特利雲(Calvert-Lewin)，近期爭氣，一連兩仗士哥，協助球隊在紐卡素及般尼身上共搶4分；今場跟對上兩鬥藍戰士都有士哥、今季已推前半格打進攻中場的杜哥利(Abdoulaye Doucoure)，合力攻堅，繼續搶分護級。
今季英超首循環，愛華頓主場2比0勇挫車路士；上季次循環出訪史丹福橋，曾在兩度落後下，仍能逼和對手。愛華頓鋒力不強，但遇上防線不穩的車路士，要爭取入球絕非難事；加上兩隊都有搶分的必要，「入球」吼大正路！
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