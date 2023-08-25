今日有咩波｜車路士「細」取盧頓開勝利之門？

藍軍出擊，破升班馬！億萬大軍車路士，本輪英超先打頭陣，在香港時間今晚深夜迎戰盧頓。雙方班費、人腳懸殊，就算藍戰士刻下傷兵滿營，憑質出擊，又佔地利，有望「開齋」打開勝門(球賽編號FB4677，8月26日03:00開賽)。

車路士傷兵多 勝在陣容雄厚

車路士上仗諸事不順，早段失波後，雖然先由中場新人卓克禾美卡(Carney Chukwuemenka)扳平；不過兩大貴價防中成為賽事焦點，安素費南迪斯(Enzo Fernandez)射失12碼令球隊無法反先，而新加盟的摩西斯卡斯度(Moises Caicedo)後備入替，尾段於禁區犯天條被罰12碼，球隊最終在倫敦打吡1比3敗走韋斯咸。

球隊現時有多達8位一隊成員養傷，包括上仗入波後傷膝的卓克禾美卡，但主帥普捷天奴仍不乏精兵可用；1.15億英鎊(約11.46億港元)購入的卡斯度有望升正；干加歷查(Conor Gallagher)將推前，跟上仗速度飛快的史達寧(Raheem Sterling)及箭頭尼高拉斯積遜(Nicholas Jackason)攻堅。