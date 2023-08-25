今日有咩波｜車路士「細」取盧頓開勝利之門？

藍軍出擊，破升班馬！億萬大軍車路士，本輪英超先打頭陣，在香港時間今晚深夜迎戰盧頓。雙方班費、人腳懸殊，就算藍戰士刻下傷兵滿營，憑質出擊，又佔地利，有望「開齋」打開勝門(球賽編號FB4677，8月26日03:00開賽)。
車路士傷兵多 勝在陣容雄厚
車路士上仗諸事不順，早段失波後，雖然先由中場新人卓克禾美卡(Carney Chukwuemenka)扳平；不過兩大貴價防中成為賽事焦點，安素費南迪斯(Enzo Fernandez)射失12碼令球隊無法反先，而新加盟的摩西斯卡斯度(Moises Caicedo)後備入替，尾段於禁區犯天條被罰12碼，球隊最終在倫敦打吡1比3敗走韋斯咸。
球隊現時有多達8位一隊成員養傷，包括上仗入波後傷膝的卓克禾美卡，但主帥普捷天奴仍不乏精兵可用；1.15億英鎊(約11.46億港元)購入的卡斯度有望升正；干加歷查(Conor Gallagher)將推前，跟上仗速度飛快的史達寧(Raheem Sterling)及箭頭尼高拉斯積遜(Nicholas Jackason)攻堅。
車路士 對 盧頓數據及分析
升班馬盧頓首戰1比4敗走白禮頓，上輪因主場未及改建要輪空，今戰繼續作客出擊；賽前仍繼續增兵，包括前紐卡素門將告魯爾(Timothy Krul)、前愛華頓及車路士中場好手巴克里(Ross Barkley)來投，增加新軍的英超經驗。不過球會今場仍要靠首席前鋒卡爾頓摩利斯(Carlton Morris)作單箭頭作突擊，博在史丹福橋取得歷來在英超的第1分。今場攻防戰料入球不多，可先博足智彩中位數[3.5]入球「細」。
車路士 對 盧頓賠率
升班馬盧頓首戰1比4敗走白禮頓，上輪因主場未及改建要輪空，今戰繼續作客出擊；賽前仍繼續增兵，包括前紐卡素門將告魯爾(Timothy Krul)、前愛華頓及車路士中場好手巴克里(Ross Barkley)來投，增加新軍的英超經驗。不過球會今場仍要靠首席前鋒卡爾頓摩利斯(Carlton Morris)作單箭頭作突擊，博在史丹福橋取得歷來在英超的第1分。今場攻防戰料入球不多，可先博足智彩中位數[3.5]入球「細」。