今日有咩波｜迎戰曼聯格外醒神 「雙紅會」撐利物浦

主場無敵，必剿宿敵！本周日香港時間深夜上演本輪英超壓軸大戰，今季聯賽主場全勝的利物浦，在晏菲路擺下擂台；跟剛在歐聯包尾出局、只能殘陣出擊的曼聯合演「雙紅會」。紅軍近2季主場合共狂勝曼聯11比0，適對手士氣低迷，主帥地位不穩壓力大，今場必撐主勝！(12月18日0:30開賽)

利物浦今季主場所向披靡，各項賽事主場11戰全勝；計對賽，前季英超主場贏曼聯4比0後，上季更憑穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)、達雲紐尼斯(Darwin Nunez)與加普(Cody Gakpo)各省兩粒，贏夠7比0。紅軍近期已在英超3連勝，本輪前升上榜首，包括上輪2比1反勝水晶宮，士氣高昂。今場宿敵對決，利物浦必無保留，有力再開殺戒！

曼聯殘陣 般奴停賽後防不整

曼聯上輪英超主場慘吞般尼茅夫3蛋，表現極度不濟；之後歐聯表面上只1球僅負拜仁慕尼黑，但實則上卻是毫無還擊之力。

一場許勝不許和的大戰，榮獲上月英超最佳領隊的滕哈格(Erik ten Hag)，居然下令球員在奧脫福全程死守，即使落後下仍毫不積極反撲，部署令人不解。最弊是上月英超最佳球員哈利馬古尼(Harry Maguire)，與勞基梳爾(Luke Shaw)在該仗先後傷出；就連隊長中場般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)亦因累積黃牌夠數，今場自動停賽，加上本身已傷兵滿營，現時無疑是雪上加霜。

利物浦主場入球力超強

再者，利物浦今季英超主場7戰全勝勁入21球，相比起曼聯季內英超作客7戰4勝3負僅入8球，單是鋒力經已差天共地。紅軍為求力保英超一哥地位，預期主帥高普(Jurgen Klopp)將會下令眾將，甫開賽便大舉進襲，盡快打亂對手的比賽節奏。

以球隊季內主場霸氣，今場要連續3屆聯賽主場擊倒紅魔，任務不難達成，更可能令對手主帥「坦克」的帥位，推向末路！