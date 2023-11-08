今日有咩波｜近仗贏波欠說服力 曼聯訪哥本哈根吼「細」

火力平庸，穩中求「細」！上輪在歐聯分組賽A組驚險保住勝局的曼聯，香港時間今晚深夜再鬥哥本哈根；以紅魔近期不濟的火力，作客難言穩勝。今場足智彩開出入球大細中位數[2.5/3]球，寧吼「入球」細(球賽編號FB8125，11月9日04:00開賽)。

若非門將奧拿拿(Andre Onana)補時最後一刻勇救12碼，相信上輪歐聯迎戰哥本哈根，單靠中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)入波，亦未必可為紅魔保住1比0勝局，打開分組賽勝門，並暫時3戰3分排小組第3，保住出線機會。今夜雙方主客對調，曼聯雖然有望取得更多反擊機會，但拉舒福特(Marcus Rashford)近期有傷，而海倫(Rasmus Hojlund)、安東尼馬菲奧斯(Antony)等進攻主力亦持續啞火；上輪英超作客僅憑隊長中場般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)尾段一次妙射絕殺富咸，再次驚險全取3分。