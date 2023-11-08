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波經
2023-11-08 04:29:56
日報

今日有咩波｜近仗贏波欠說服力 曼聯訪哥本哈根吼「細」

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火力平庸，穩中求「細」！上輪在歐聯分組賽A組驚險保住勝局的曼聯，香港時間今晚深夜再鬥哥本哈根；以紅魔近期不濟的火力，作客難言穩勝。今場足智彩開出入球大細中位數[2.5/3]球，寧吼「入球」細(球賽編號FB8125，11月9日04:00開賽)。

若非門將奧拿拿(Andre Onana)補時最後一刻勇救12碼，相信上輪歐聯迎戰哥本哈根，單靠中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)入波，亦未必可為紅魔保住1比0勝局，打開分組賽勝門，並暫時3戰3分排小組第3，保住出線機會。今夜雙方主客對調，曼聯雖然有望取得更多反擊機會，但拉舒福特(Marcus Rashford)近期有傷，而海倫(Rasmus Hojlund)、安東尼馬菲奧斯(Antony)等進攻主力亦持續啞火；上輪英超作客僅憑隊長中場般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)尾段一次妙射絕殺富咸，再次驚險全取3分。

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哥本哈根 哥本哈根

哥本哈根韌力不容輕視

曼聯對手哥本哈根實力縱然不強，今屆歐聯3戰亦只得1分，但未嘗大敗；早前主場硬撼德甲班霸拜仁慕尼黑，亦只是僅負1比2，足見球隊韌力十足。這支「丹超一哥」上次作客奧脫福，表現未算太差；但論到埋門質素，其實除了名將之後佐敦拿臣(Jordan Larsson)12碼宴客之外，其餘攻門亦只是隔靴搔癢，今場想靠地頭博爆冷，首要條件是先求穩守，預料今場入球不會多。

拜仁重拾信心誓取加拉塔沙雷

同組同時間演榜首戰，拜仁慕尼黑主場鬥加拉塔沙雷(球賽編號FB8126，11月9日04:00開賽)。拜仁慕尼黑早前雖在德盃爆大冷出局，但往後可專心德甲及歐聯絕非壞事；球隊計近2輪德甲全勝共入12球，包括4球大炒爭標勁敵多蒙特，火力全開；王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)該兩仗都能大演帽子戲法。近期腳風勁順，等閒後衛勢難抵擋。

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對手土超勁旅加拉塔沙雷，上輪在德國交手輸1比3，今戰賽前聯賽憑前水晶宮快翼韋費特沙夏(Wilfried Zaha)梅開二度贏波，今場配合巴西翼鋒迪堤(Tete)，在兩側支援首席射手莫路伊卡迪(Mauro Icardi)，突擊有一定威力，作客不會坐以待斃，隨時又是一場入球騷。

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