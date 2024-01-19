今日有咩波｜近季鬥水晶宮例醒神 阿仙奴主場有力反彈

周六英超早場即帶來倫敦打吡，阿仙奴迎戰水晶宮。兵工廠雖在英超接連不敵韋斯咸與富咸，加上英足盃被淘汰，經歷3連敗；但近季鬥水晶宮卻甚有把握，適逢對手剛在英足盃重賽力拚下出局，耗力不少，養尊處優的阿仙奴有望憑主場之利反彈！(1月20日20:30開賽)
上月中才在英超排榜首的兵工廠，卻經歷了一個黑色聖誕新年快車賽程，近3輪聯賽只得1分，目前已跌落第4位，就連英足盃亦被利物浦淘汰。縱然近仗接連受挫，但兵工廠近季鬥水晶宮卻例不虛發，計近2季英超3戰全勝，今季首循環憑隊長馬田奧迪加特(Martin Ødegaard)射入12碼一箭定江山外；上季主場更憑翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)梅開二度，主場大勝4比1，增添今場出擊信心。
連場大戰，令部分兵工廠球員顯得力不從心，但球會早前在杜拜集訓多天，讓眾人在陽光充沛下「叉足電」迎接下半季賽事，期待重新振作，今戰當然有一定期望。畢竟該隊計頭9輪英超主場曾豪取7勝2和佳績，期間在酋長球場勇挫曼市雙雄，戰績相當硬淨。
阿仙奴兵源充足
陣容上，雖說射手加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)、左閘辛真高(Oleksandr Zinchenko)今戰因傷關係上陣成疑；右閘富安健洋(Takehiro Tomiyasu)、防守中場艾利尼(Mohamed Elneny)亦分別要出戰亞洲盃與非國盃，幸好兵工廠仍有尼基迪亞(Eddie Nketiah)、夏維斯(Kai Havertz)等好手作調動，遇上近4輪英超作客不勝的水晶宮，贏波反彈可期。
水晶宮回氣時間不足
不足72小時前，水晶宮差不多在精銳盡出下，在英足盃第3圈重賽作客0比1敗走愛華頓，回氣時間嚴重不足。事實上，水晶宮本身已有翼鋒佐敦阿休(Jordan Ayew)，因出戰非國盃而缺陣；近期就連好波之人米高奧利斯(Michael Olise)亦加入傷兵名單，預期僅靠伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)單人匹馬策劃，中場創造與突破能力勢必大打折扣，令重返正選的箭頭桑馬迪達(Jean-Philippe Mateta)孤掌難鳴，明天要在酋長球場製造冷門戰果，並不容易。