今日有咩波｜近季鬥水晶宮例醒神 阿仙奴主場有力反彈

周六英超早場即帶來倫敦打吡，阿仙奴迎戰水晶宮。兵工廠雖在英超接連不敵韋斯咸與富咸，加上英足盃被淘汰，經歷3連敗；但近季鬥水晶宮卻甚有把握，適逢對手剛在英足盃重賽力拚下出局，耗力不少，養尊處優的阿仙奴有望憑主場之利反彈！(1月20日20:30開賽)

上月中才在英超排榜首的兵工廠，卻經歷了一個黑色聖誕新年快車賽程，近3輪聯賽只得1分，目前已跌落第4位，就連英足盃亦被利物浦淘汰。縱然近仗接連受挫，但兵工廠近季鬥水晶宮卻例不虛發，計近2季英超3戰全勝，今季首循環憑隊長馬田奧迪加特(Martin Ødegaard)射入12碼一箭定江山外；上季主場更憑翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)梅開二度，主場大勝4比1，增添今場出擊信心。

連場大戰，令部分兵工廠球員顯得力不從心，但球會早前在杜拜集訓多天，讓眾人在陽光充沛下「叉足電」迎接下半季賽事，期待重新振作，今戰當然有一定期望。畢竟該隊計頭9輪英超主場曾豪取7勝2和佳績，期間在酋長球場勇挫曼市雙雄，戰績相當硬淨。