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波經
2024-02-26 04:29:58
日報

今日有咩波｜迪羅斯有料 羅馬意甲強勢戰拖連奴

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迪羅斯 羅馬

迪羅斯

剛在歐霸過關的「首都狼」羅馬，在新帥迪羅斯(Daniele De Rossi)帶領下，球隊演出逐見改善；今晚深夜乘勇於意甲主場，迎戰剛被打破2024年不敗身的拖連奴，可追捧主隊。(球賽編號FB2052，2月27日01:30開賽)

羅馬在上月中聯賽不敵AC米蘭後，宣布將主帥摩連奴(Jose Mourinho)辭退，改由球會經典忠臣迪羅斯接掌帥印。這位過去在球場上充滿熱血、兼極受羅馬球員、球迷歡迎的教頭，成功激發球員鬥志；領軍5場意甲，錄4勝1負，唯一敗仗是受挫聯賽「一哥」國際米蘭，上周中歐霸淘汰圈附加賽，憑互射12碼淘汰飛燕諾過關，打入16強，士氣大盛。

保羅戴巴拿 羅馬

保羅戴巴拿

迪羅斯除在精神層面為球隊帶來新面貌，戰術執行也有改變；在「4-2-3-1」及「4-3-3」陣式的變換中，讓前線包括盧卡古(Romelu Lukaku)、保羅戴巴拿(Paulo Dybala)及艾沙拉維(Stephan El Shaarawy)有更出色發揮；而其最大膽的變動是讓年輕門將施維拿(Mile Svilar)取代了葡萄牙老門將魯爾柏迪斯奧(Rui Patricio)，前者連仗表現出色，更成球隊歐霸晉級英雄，賽後獲迪羅斯點名讚賞。

拖連奴上輪意甲淨吞拉素兩蛋，打破該隊在2024年6戰不敗走勢料會「洩氣」，而拖連奴作客戰力例打折扣，計近7戰聯賽作客只嘗一勝，僅入4球，鬥羅馬勢處下風。

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同晚尾場演中上游戰，由費倫天拿主場對拉素。主隊近況反覆，近5次對拉素更只錄得1和4負劣績；相反拉素近2場聯賽客場連勝，既成冷門一方，更值支持。 (球賽編號FB2051，2月27日03:45開賽)

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