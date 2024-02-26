今日有咩波｜迪羅斯有料 羅馬意甲強勢戰拖連奴

剛在歐霸過關的「首都狼」羅馬，在新帥迪羅斯(Daniele De Rossi)帶領下，球隊演出逐見改善；今晚深夜乘勇於意甲主場，迎戰剛被打破2024年不敗身的拖連奴，可追捧主隊。(球賽編號FB2052，2月27日01:30開賽)

羅馬在上月中聯賽不敵AC米蘭後，宣布將主帥摩連奴(Jose Mourinho)辭退，改由球會經典忠臣迪羅斯接掌帥印。這位過去在球場上充滿熱血、兼極受羅馬球員、球迷歡迎的教頭，成功激發球員鬥志；領軍5場意甲，錄4勝1負，唯一敗仗是受挫聯賽「一哥」國際米蘭，上周中歐霸淘汰圈附加賽，憑互射12碼淘汰飛燕諾過關，打入16強，士氣大盛。