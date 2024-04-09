今日有咩波｜連續3屆歐聯4強碰頭 皇馬「大」戰曼城

歐聯8強最矚目大戰，皇家馬德里與曼城連續3屆在4強相遇。皇馬養尊處優，近期休息期充足；「藍月」曼城狀態大勇，球星輪流發功，火力全開但防線持續不穩，今場料是入球騷！(球賽編號FB4375，4月10日03:00開賽) 為遷就西班牙盃決賽，上周末西甲暫停，皇馬得以休養生息。銀河艦隊上仗聯賽2比0贏畢爾包，養傷大半季的中堅艾達米列達奧復出，主帥安察洛堤多一個選擇。畢竟自從阿拉巴長唞後，皇馬無論以老將拿祖費南迪斯，或將防守中場曹亞文尼縮後夥拍魯迪格，中路防守始終不穩。從歐聯16強僅以總比數2比1險勝RB萊比錫，最後2輪歐聯分組賽鬥柏林聯與拿玻里都失2球，就知今屆皇馬的防線絕非可靠。

皇馬勝在鋒力銳利；前線的森巴孖寶雲尼斯奧斯祖利亞和洛迪高高斯，以及今季大爆發的英格蘭猛將祖迪比寧咸，通通都是入球保證。上述3把尖刀，今屆歐聯已合共取得10個入球加8次助攻，當然是入球保證。 曼城中場科頓迪布尼輪流發威 對手曼城的鋒將亦輪流發威，菲爾科頓早前大演帽子戲法，主場4比1大破阿士東維拉後；上仗輪到奇雲迪布尼發威，交出2入波1助攻，協助球隊作客4比2擊敗水晶宮。連同今屆歐聯合共轟入11球的艾寧夏蘭特與祖利安艾華利斯，曼城鋒力確實驚人。