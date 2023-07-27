今日有咩波｜遇硬淨「超霸鷹」 澳洲女足「細」博出線權(附女子世界盃直播賽程)

首輪小勝打響頭炮的澳洲女足，香港時間今天黃昏轉戰布里斯班，在B組分組賽迎戰表現硬淨尼日利亞女足，預計主隊不會掉以輕心，望穩中求勝，今場可先博入球大細中位數2.5球「細」。(球賽編號FB8024，7月27日18:00開賽)
主辦國之一的澳洲女足首戰在悉尼，賽前突公布缺少因大腿受傷、起碼要缺席2場的星級隊長前鋒卻雅(Sam Kerr)，在控球佔到優勢下，入肉攻門卻不多；最終只憑下半場早段一個12碼奠勝，氣走愛爾蘭女足，但後者尾段傾力反撲，主隊保得住3分，相當驚險。
澳洲女足缺兩進攻主將
無論如何，這支打響頭炮、連友賽累計近3戰全勝兼不失一球的「袋鼠兵團」，實力受到打擊但士氣無損；今戰在次輪分組賽只要再贏，即可提早躋身16強淘汰賽，連續5屆成就此佳績，但主帥古斯達夫臣今場賽前，再缺操練撞傷頭部的曼城年輕前鋒科娜(Mart Fowler)，要靠阿仙奴的科迪(Caitlin Foord)攻堅，火力進一步削弱。
澳洲女足 對 尼日利亞女足數據及分析
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尼日利亞女足的世界排名，雖比主隊低30位，排世界第40位；但上仗在一致看淡下，悶和加拿大女足；其中門將拿杜絲(Nnadozie)捉到路撲出12碼，最為搶鏡，而被逐的中場艾比奧登(Abiodun)今場要停賽。但之前在非國盃準決賽被逐，要在今屆世盃首戰停賽的另外兩位中場好手、艾耶迪(Ayinde)及艾積芭迪(Ajibade)，波監期滿；配合効力巴塞隆拿的箭頭奧梳雅拉(Oshoala)，這支對上4戰不敗兼其中3仗不失球的非洲「超霸鷹」，今場必以穩守突擊跟澳洲女足周旋。兩軍實力相差不遠，預料入球不會多。