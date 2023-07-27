今日有咩波｜遇「病壞」巴塞隆拿 阿仙奴有力贏波挽面子

上仗在紐約不敵曼聯後，阿仙奴轉戰西岸加州，在香港時間明天早上約戰西甲勁旅巴塞隆拿；鑑於對手久疏戰陣，加上部份球員病後初愈，預計「兵工廠」阿仙奴有力重返勝軌，圓滿結束今次美國之旅(7月27日10:30開賽；開電視77台直播)。

大炒美職明星隊後，阿仙奴上仗開波排出強陣，迎戰曼聯，3大新兵夏維斯(Kai Havertz)、迪格蘭賴斯(Declan Rice)及添巴(Jurrien Timber)全部正選出場；可惜受制對手全場緊逼及勇悍的踢法，加上前鋒失機頻頻，終輸0比2，表現不似預期。主帥阿迪達表示，個人及全隊皆討厭輸波，將會硏究今場如何做得更好，再嘗贏波滋味。

阿仙奴誓在老闆前揚威

預計達Sir今場在球會大老闆高安基家族擁有、坐落洛杉磯的蘇菲球場(SoFi Stadium)出擊，必望贏波挽回面子；前仗先開紀錄的射手「耶穌仔」加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)及之後拉開比分的李安度杜沙特(Leandro Trossard )，將會重返正選、加納中場湯馬士柏迪(Thomas Partey)將在今夏首次擔正，加強攔截力，望打破對上4次鬥巴塞隆拿全敗的劣績。

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