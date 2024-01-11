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波經
2024-01-11 04:30:29
日報

今日有咩波｜鋒力欠銳防線多甩漏 巴塞難炒奧沙辛拿

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西超盃 西超盃 西超盃 西超盃

在沙特阿拉伯舉行的西超盃，今晚深夜續演另一準決賽，由衛冕的巴塞隆拿迎擊上屆西班牙盃亞軍奧沙辛拿。論牌面實力，「地上最強」明顯是佔優一方，但考慮到該隊近期防線甩漏不少，陣容始終不整，要大炒近況不俗的奧沙辛拿似不容易。足智彩開出巴塞讓球讓[1/1.5]球，下盤抵博。(球賽編號FB0273，1月12日03:00開賽)

巴塞隆拿出發往沙特之前，在西盃遇上低組別的巴爾巴斯特羅，僅贏3比2；無疑「地上最強」近期在各項正式賽事錄得3連勝，但期間失5球，防線表現令人憂慮。事實上，巴塞今季的演出往往拖泥帶水，甚少大勝；最近一次能贏對手2球或以上，已要倒數至去年9月在歐聯贈安特衛普5蛋。

巴塞次選門將彭拿考牌戰

未見霸氣，跟傷兵問題大有關係。正選門將達史特根(Marc-Andre ter Stegen)長期休戰之下，巴塞大門改由經驗不足的恩拿斯奧彭拿(Ignacio Pena)把守，穩定性及對防線領導力都不足。此外，翼衛祖奧簡些路(Joao Cancelo)受傷，剛在西盃復出的「玻璃腳」恩尼高馬天尼斯(Inigo Martinez)隨即又觸傷小腿，今次賽事都要缺席，令主帥沙維(Xavi)在防線人手上缺乏選擇。

再者，中場新星柏迪(Pedri)據報近日終於復操，但能否趕及今場披甲亦未知；另一主力根度簡(Ilkay Gundogan)則因病缺操，今場或會缺陣。前線如名將羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)的發揮，不如以往銳利，今季在聯賽暫入8球，也令巴塞每戰要取得大捷，倍添困難。

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奧沙辛拿近況佳

相比巴塞目前是西甲「三哥」，奧沙辛拿位列中游，不論排名及整體實力皆有所不及。不過，奧沙辛拿計近5場聯賽僅嘗一敗，期間場場入波，足見該隊狀態不差。再翻看往績，雙方近3次交手，巴塞雖全勝；但統統都是僅贏1球，看來雙方的差距並不是想像中遠。

人腳方面，奧沙辛拿的阿根廷前鋒艾斯基爾艾維拉(Ezequiel Avila)，上仗西甲傷出，今場上陣成疑；主帥阿拿沙迪(Jagoba Arrasate)隨時唯有再囤重兵防守，博法定時間保不敗再偷雞，今場奧軍受讓多，值得一捧。

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