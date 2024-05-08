今日有咩波｜門神鐵衛齊回歸 皇馬強陣勢破拜仁

歐聯4強次回合今晚豪門對決，由皇家馬德里迎戰拜仁慕尼黑。兩軍首回合打和2比2，戰況激烈；不過，皇馬整體實力始終較今季在德甲失冠的拜仁為高，加上門將泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)及時復出，防線無後顧之憂，幾位中前場主力又可蓄銳出擊，今場強陣要在地頭贏波，機會樂觀。(球賽編號FB6048，5月9日03:00開賽)

拜仁防線有隱憂

雙方首回合在安聯球場交手，結果互有領先下，最後各二言和，不過該役焦點是拜仁的南韓中堅金玟哉，兩度犯錯連累球隊失球；今場轉戰客場，預計拜仁主帥杜曹(Thomas Tuchel)改以膝傷剛愈的馬菲斯迪歷特(Matthijs de Ligt)頂上，配合艾歷迪亞(Eric Dier)鎮守防線。只慮馬菲斯迪歷特狀態成疑，艾歷迪亞則在剛戰德甲受挫史特加時頭部受傷流血，今場客軍防線仍隱憂重重。

此外，拜仁剛戰在「二哥之爭」1比3負史特加，士氣受打擊；王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)踢足全場，後衛甘美治(Joshua Kimmich)與翼鋒基拿比(Serge Gnabry)等都踢了大半場時間，連場大戰，主力未必能好好回氣。後衛拉菲爾古里路(Raphael Guerreiro)更弄傷足踝，將要提早收咧，影響防線調動。