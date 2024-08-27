今日有咩波｜開季對辦 陣容復整 巴塞征華歷簡奴博3連勝

西甲周中開快車，爭標熱門之一的巴塞隆拿，今夜作客開季表現予人驚喜的華歷簡奴；可幸「地上最強」今夏在新帥費歷克帶領下，表現對辦，加上主力如柏迪及費明盧比斯等都已歸隊，人腳漸齊，強陣出擊加上實力超班，有力開季3連勝(球賽編號FB9747，8月28日03:30開賽)。



耶馬爾

利雲度夫斯基

巴塞受今夏國際賽的繁忙賽程影響，開季頭兩戰未能齊腳；然而多得隊內拉馬西亞青訓陣營人才輩出，特別是中場小將馬斯比拿爾及卡沙度等，成功擔起重任，協助球隊開季拿下聯賽連勝。更好消息是中場重心柏迪傷愈回歸，由首場聯賽以後備身分上陣，到上仗已可擔正踢足全場，展現佳態；加上戰畢奧運在上周才歸隊的費明盧比斯，同場亦有以後備登場，令新帥有較充足調動，繼續大踢精彩足球。

巴塞得奧莫無所用？ 當然，貴價新兵丹尼爾奧莫因註冊問題，今場或未能披甲；但鋒線上的耶馬爾、拉芬夏比洛尼與射手羅拔利雲度夫斯基，狀態早來；其中剛踏入36歲的「羅拔」，開季兩戰入3球，今場當然是爭勝重心與入球保證。 對手華歷簡奴開季兩戰4分更是全在客場取得，令人喜出望外；不過，該隊上仗與基達菲互交白卷，竟是自從《Opta》於2003/04球季有統計以來，首場全場並無任何命中目標射門的球賽，可見賽事質素普通。華歷簡奴該仗以中場尼迪卡推上前線，效果平平無奇；即使今場或有傷愈的前鋒魯爾杜馬斯可候命擔正，但限於個人質素，亦難寄厚望。