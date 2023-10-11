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波經
2023-10-11 04:29:58
日報

今日有咩波｜防線傷兵潮 麥巴比態沉 法國大戰前夕問題多

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法國足球隊

法國將作客荷蘭，力爭全勝。

隱憂重重！力爭在稍後歐國外的榜首大戰作客荷蘭時，爭取6戰全勝的「高路雄雞」法國，防線持續出現退隊潮；加上新球王基利安麥巴比(Kylian Mbappe)態沉，令教練迪甘斯(Didier Descamps)感到困擾。

法國大鬧後衛荒，包括威廉沙列巴(William Saliba)、祖利斯古迪(Jules Kounde)及烏柏美卡奴(Dayot Upamecano)等多位猛將，因傷退隊後；原補選車路士的阿素迪沙斯(Alexl Disasi)、小將馬路古斯圖(Malo Gusto)及尼斯的圖迪保(Jean-Clair Todibo)作替補，但阿素迪沙斯不久後又因四頭肌受傷退隊。迪甘斯再召入効力RB萊比錫的U21成員盧卡巴(Castello Lukeba)頂檔，備戰香港時間周五深夜鬥荷蘭的歐國外A組榜首大戰。法國目前在A組5戰全勝，領先少踢1場的荷蘭6分。

沙維西蒙斯

荷蘭新星沙維西蒙斯(右)。

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麥巴比

麥巴比能否打破入球荒？

法國麥巴比陷入球荒

迪甘斯賽前記者會上說：「同一問題總是一個接一個，但亦有機會看到其他球員的表現。」効力巴黎聖日耳門(PSG)的盧卡斯靴南迪斯，將會移入中路夥拍利物的伊巴希馬干拿迪；但盧卡斯靴南迪斯的球會隊友、隊中王牌射手基利安麥巴近期態沉，連續4戰食白果，要重現上次鬥荷蘭的歐國外梅開二度，助法國主場大勝4比0，可一不可再。

迪甘斯說：「他(麥巴比)經歷個人動盪的夏季及接連不斷的地獄般比賽節奏，只是進入不太順利的一個時期。」看來迪甘斯對這位為國家上陣71次已入40球的隊長，不太擔心；加上保養得宜、近期在AC米蘭串演門將成風頭蠆的37歲前鋒基奧特(Olivier Giroud)，老而彌堅，「高路雄雞」火力不缺。

迪甘斯

迪甘斯為普巴難過

當記者問及因服食禁藥、面臨停賽4年的祖雲達斯中場猛將保羅普巴(Paul Pogba)時，迪帥為對方難過，並說：「艾歷尼(Allegri)(祖雲達斯教練)尤其傷感，我也一樣。近期很多事情壓在他(普巴)身上，令他處於複雜的處境，他將要在一個漫長過程中為自己辯護。我不知道他的將來會如何，希望他能重現歡顏，再次馳騁綠茵場上，但要一些時間。」

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