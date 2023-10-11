今日有咩波｜防線傷兵潮 麥巴比態沉 法國大戰前夕問題多

法國大鬧後衛荒，包括威廉沙列巴(William Saliba)、祖利斯古迪(Jules Kounde)及烏柏美卡奴(Dayot Upamecano)等多位猛將，因傷退隊後；原補選車路士的阿素迪沙斯(Alexl Disasi)、小將馬路古斯圖(Malo Gusto)及尼斯的圖迪保(Jean-Clair Todibo)作替補，但阿素迪沙斯不久後又因四頭肌受傷退隊。迪甘斯再召入効力RB萊比錫的U21成員盧卡巴(Castello Lukeba)頂檔，備戰香港時間周五深夜鬥荷蘭的歐國外A組榜首大戰。法國目前在A組5戰全勝，領先少踢1場的荷蘭6分。

法國麥巴比陷入球荒

迪甘斯賽前記者會上說：「同一問題總是一個接一個，但亦有機會看到其他球員的表現。」効力巴黎聖日耳門(PSG)的盧卡斯靴南迪斯，將會移入中路夥拍利物的伊巴希馬干拿迪；但盧卡斯靴南迪斯的球會隊友、隊中王牌射手基利安麥巴近期態沉，連續4戰食白果，要重現上次鬥荷蘭的歐國外梅開二度，助法國主場大勝4比0，可一不可再。

迪甘斯說：「他(麥巴比)經歷個人動盪的夏季及接連不斷的地獄般比賽節奏，只是進入不太順利的一個時期。」看來迪甘斯對這位為國家上陣71次已入40球的隊長，不太擔心；加上保養得宜、近期在AC米蘭串演門將成風頭蠆的37歲前鋒基奧特(Olivier Giroud)，老而彌堅，「高路雄雞」火力不缺。