今日有咩波｜防線鬥兵荒 拜仁鬥不來梅做「大」騷

德甲在上周歇冬後重開，不過力求衛冕的拜仁慕尼黑，卻選擇在上輪戰勝賀芬咸後，拉隊到葡萄牙進行集訓。主帥杜曹表明當地天氣和暖有利練習，只是在訓練期間，又傳出中堅馬菲斯迪歷特受傷或要長休，即使有新兵艾歷迪亞加盟及時填補空缺，恐怕仍有不穩，周日晚迎戰近況不俗的雲達不來梅，博「入球」大似乎更穩陣。(1月21日22:30開賽)。
拜仁在上輪歇冬後重開的德甲，主場3比0大炒賀芬咸，得以繼續向榜首利華古遜施壓，拜仁本輪前以16戰41分排次席，落後利華古遜4分但少踢1場，形勢相當緊湊。主帥杜曹為求提升大軍狀態，刻意拉隊到葡萄牙練兵，可惜期間有荷蘭守將馬菲斯迪歷特受傷，在南韓中堅金玟哉正在出戰亞洲盃下，防線突然告急。即使拜仁剛從熱刺借用了艾歷迪亞，但該英格蘭中堅上半季甚少上陣，狀態成疑。
當然，拜仁鋒線實力接近無堅不摧，以哈利卡尼(Harry Kane)為首的鋒線，質素頂級；撞正不來梅今場有中場主力李安納度比頓葛(Leonardo Bittencourt)及前鋒馬雲德殊(Marvin Ducksch)停賽，中場拿比基達(Naby Keita)參戰非國盃缺陣，拜仁要破門並非難事。再考慮不來梅近4場聯賽不敗，期間場場有入波，今場或敢與拜仁對攻，合演入球騷。
科利安華迪斯傷愈可披甲
另外，榜首的利華古遜明晚先作客第4位的RB萊比錫。利華上輪聯賽以1比0險勝奧格斯堡，德甲累積3連勝兼不失一球；雖然該隊有包括邦尼菲斯(Victor Boniface)在內的4子出戰非國盃要缺陣，但進攻重心科利安華迪斯(Florian Wirtz)傷愈，可重返正選，以該隊近8場聯賽客戰6勝2和的氣勢，面對上仗受挫法蘭克福的RB萊比錫，客軍應可秤先。(1月21日01:30開賽)