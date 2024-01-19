今日有咩波｜防線鬥兵荒 拜仁鬥不來梅做「大」騷

德甲在上周歇冬後重開，不過力求衛冕的拜仁慕尼黑，卻選擇在上輪戰勝賀芬咸後，拉隊到葡萄牙進行集訓。主帥杜曹表明當地天氣和暖有利練習，只是在訓練期間，又傳出中堅馬菲斯迪歷特受傷或要長休，即使有新兵艾歷迪亞加盟及時填補空缺，恐怕仍有不穩，周日晚迎戰近況不俗的雲達不來梅，博「入球」大似乎更穩陣。(1月21日22:30開賽)。

拜仁在上輪歇冬後重開的德甲，主場3比0大炒賀芬咸，得以繼續向榜首利華古遜施壓，拜仁本輪前以16戰41分排次席，落後利華古遜4分但少踢1場，形勢相當緊湊。主帥杜曹為求提升大軍狀態，刻意拉隊到葡萄牙練兵，可惜期間有荷蘭守將馬菲斯迪歷特受傷，在南韓中堅金玟哉正在出戰亞洲盃下，防線突然告急。即使拜仁剛從熱刺借用了艾歷迪亞，但該英格蘭中堅上半季甚少上陣，狀態成疑。