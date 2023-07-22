今日有咩波｜阿仙奴大炒美職明星隊 新兵對辦 遇曼聯可添食

女足世盃在南半球非常熱鬧，北美洲不輸蝕，成為英超勁旅季前的「內訌」主戰場；其中剛大炒美職明星隊的阿仙奴，在香港時間周日清晨，轉戰新澤西鬥曼聯，勢成周末焦點。初見上力、新兵對辦的「兵工廠」，有望在美國取得熱身賽連捷。(7月23日05:00開賽)

阿仙奴3新兵盡出

在華盛頓面對拉雜成軍的美職明星隊，阿仙奴主帥阿迪達高度重視，上半場以「耶穌仔」加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)任隊長，配合一號門將藍斯達爾(Aaaron Ramsdale)、常規中路守將加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)及威廉沙列巴(William Saliba)作先發陣容；結果「耶穌仔」笠射先開紀錄，加上另一攻擊好手李安度杜沙特(Leandro Trossard )重炮靚波，半場已領先2球。

只見兵工廠得勢不饒人，易邊後3大今夏新兵夏維斯(Kai Havertz)、迪格蘭賴斯(Declan Rice)及添巴(Jurrien Timber)先後出場，大軍表現更勝上半場；並再由佐真奴(Jorginho)、加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)及夏維斯入波，湊成5比0完場，娛樂性十足。雖然對手實力平凡兼默契不足，但擁大量精兵的阿仙奴，在今次美國之旅誠意十足，信心滿滿是不爭事實。