今日有咩波｜阿仙奴曼聯防線皆不穩 雙紅會開入球騷

雙紅會，大鬥法！無論曼城近年有幾霸氣，雙紅會阿仙奴鬥曼聯，從來都是話題戲碼；香港時間周日晚上，先在阿仙奴酋長球場的英超碰頭，以兩軍季初攻強於守的風格，足智彩開出今場入球大細中位數[2.5/3]，必取入球「大」。(球賽編號FB5061，9月3日23:30開賽)。

曼聯華拉尼缺陣 丹麥神鋒或復出 對手「紅魔」曼聯上仗主場開波4分鐘已落後2球下，最終鬥心強大以3比2反勝諾定咸森林，開季3戰2勝1負；但上仗折損中堅華拉尼(Raphael Varane)，連同左閘勞基梳爾(Luke Shaw)及新兵中場美臣蒙特(Mason Mount)，主帥滕哈格(Erik ten Tag)要變陣出擊，連迪路夫(Victor Lindelof)及利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)扼守中路，難令魔迷安心；千呼萬喚的新箭頭拉斯姆斯賀祖隆特(Rasmus Hojlund)傷愈復操，今場或列入大軍名單。不過紅魔爭勝關鍵，仍是今屆未「開齋」的箭頭拉舒福特(Marcus Rashford)，此子上屆兩循環鬥阿仙奴共入3球。兩軍對上兩屆英超交手4次，主場一方俱勝出，總入球最少開出4球，今場「雙紅會」先取入球大安心。 阿仙奴對曼聯賠率