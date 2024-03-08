今日有咩波｜阿仙奴迎「賓」穩贏上榜首

近況勇銳無比的阿仙奴，明晚回師主場迎戰賓福特，合演倫敦打吡。阿仙奴踏入2024年英超全勝，連場大炒對手；遇上防守向來不穩，2大中堅同時缺陣的賓福特，為坐隔夜榜首必拚盡，有力繼續大捷！(球賽編號FB2926，3月10日01:30開賽)
自從在去年年尾接連失意倫敦打吡後，阿仙奴痛定思痛，踏入2024年以無敵姿態強勢回歸，英超7戰全勝勁入31球只失3球；包括上輪出訪包尾錫菲聯，兵工廠風捲殘雲，半場已贏5比0，最終大勝6比0而回。一對翼鋒加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)與布卡約沙卡(Bukayo Saka)，同場中途退下火線；幸好前者只是左腳輕微割傷，後者亦只是身體不適。主帥阿迪達(Mikel Arteta)有充足精兵調動，亦無懼後顧下周中歐聯決戰波圖；今場只要贏波，即可壓過利物浦及曼城，起碼升上英超榜首24小時。
阿仙奴屢次大炒對手
除了幾大進攻核心表現持續穩定外，阿仙奴近期大爆發，某程度上亦與連續3輪英超都有入波的夏維斯(Kai Havertz)有關。過往，無論用上加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)抑或尼基迪亞(Eddie Nketiah)，兵工廠的門前把握力都是為人詬病；但近仗改派夏維斯(Kai Havertz)出任中鋒後，最前點停球、二傳，埋門入楔等工作，踢來皆有板有眼。門將大衛拉耶(David Raya)屬賓福特借將關係，今戰無法倒戈，廠迷更喜愛的蘭斯達爾(Aaron Ramsdale)，可復出把關。
經歷英超3連敗後，賓福特上輪迎戰車路士雖搶回1分，但兩大主力中堅賓美(Ben Mee)及賓諾克(Ethan Pinnock)同時因傷缺陣下，形同虛設的中路防守，實在令人擔心。畢竟，「蜜蜂兵團」近4輪英超共失11球，上月兩鬥曼城及作客利物浦全敗，顯然級數有別；今戰作客遇上狂勇的阿仙奴，想輸少當贏亦不易！