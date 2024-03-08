今日有咩波｜阿仙奴迎「賓」穩贏上榜首

近況勇銳無比的阿仙奴，明晚回師主場迎戰賓福特，合演倫敦打吡。阿仙奴踏入2024年英超全勝，連場大炒對手；遇上防守向來不穩，2大中堅同時缺陣的賓福特，為坐隔夜榜首必拚盡，有力繼續大捷！(球賽編號FB2926，3月10日01:30開賽)

自從在去年年尾接連失意倫敦打吡後，阿仙奴痛定思痛，踏入2024年以無敵姿態強勢回歸，英超7戰全勝勁入31球只失3球；包括上輪出訪包尾錫菲聯，兵工廠風捲殘雲，半場已贏5比0，最終大勝6比0而回。一對翼鋒加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)與布卡約沙卡(Bukayo Saka)，同場中途退下火線；幸好前者只是左腳輕微割傷，後者亦只是身體不適。主帥阿迪達(Mikel Arteta)有充足精兵調動，亦無懼後顧下周中歐聯決戰波圖；今場只要贏波，即可壓過利物浦及曼城，起碼升上英超榜首24小時。