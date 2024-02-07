今日有咩波｜阿士東維拉復勇可挫車路士

英格蘭足總盃第4圈重賽，壓軸戰今夜上演英超內訌，由阿士東維拉再鬥車路士。雙方上仗踢成0比0，但近期演出各走極端，維拉剛戰狂數錫菲聯，今夜回師強大主場出擊；碰上接連大敗予利物浦及狼隊的車路士，可捧主勝。(球賽編號FB1281，2月8日04:00 開賽)
維拉早前雖曾經歷一段小低潮，但上仗英超作客5球大炒錫菲聯，重返「四哥」位置，料大大提升隊內士氣。畢竟，射手奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)該仗交出1入波2助攻，連帶快馬里安拜尼(Leon Bailey)、隊長約翰麥甘尼(John McGinn)、好波之人泰利文斯(Youri Tielemans)及左閘阿歷斯摩蘭奴(Àlex Moreno)亦有士哥，贏來兵不血刃，火力全開。
維拉主場威力強橫
始終維拉一度是今屆英超主場王，目前英超主場11戰仍錄得9勝1和1負，地頭火力之強，拍得住利物浦及阿仙奴；今夜當然希望打鐵趁熱，適逢車路士近期防線接連中門大開，維拉當然機不可失。
對手車路士今季表現飄忽，但之前演出再差都只是前線啞火，防線絕少會潰不成軍，但近期表現大幅走樣；無論作客1比4慘敗予利物浦腳下，或是剛戰主場2比4反負狼隊，均見藍戰士整條防線，踢來患得患失，聯賽跌落中游。上仗擺烏龍的阿素迪沙斯(Axel Disasi)、班洛特巴迪亞舒尼(Benoît Badiashile)等守將，演出不似預期；前線今場縱有近仗士哥不少的鋒將高爾彭馬(Cole Palmer)壓陣，恐入不敷支。
車路士欠穩起落大
雙方上仗英足盃踢成0比0外，兩隊季內亦曾在英超碰頭，結果車路士因右閘馬路古斯圖(Malo Gusto)下半場早段領紅牌下，維拉憑射手奧尼屈堅斯一箭定江山，作客贏1比0。累計維拉季內兩鬥車路士1勝1和，加上雙方近期狀態及氣勢更各走極端，今戰重賽，當然投維拉主勝信心一票！