今日有咩波｜降格歐霸虎入羊群 AC米蘭主場擺下「雷」台

在歐聯身陷死亡之組的AC米蘭，最終屈居於多蒙特及巴黎聖日耳門之下，僅力壓紐卡素得小組第3，降格出戰歐霸，級數上卻非等閒之輩可比。事實上，AC米蘭近況大勇，近9輪意甲豪取7勝2和，包括上輪更憑翼衛迪奧靴南迪斯(Théo Hernandez)，接應快馬拉菲爾利亞奧(Rafael Leão)助攻一箭定江山，主場1球勇挫拿玻里。以球隊季內曾在歐聯主場勇挫巴黎聖日耳門的級數，來到歐霸戰場尚有主場之利，今場有望先聲奪人。

雷恩近況佳未必反映戰鬥力

雷恩近期在法甲5連勝，走勢凌厲；不過期間作客的手下敗將克萊蒙特、里昂，以及上輪憑隊長保列基奧特(Benjamin Bourigeaud)一箭定江山，一球揚威勒哈弗爾，對手全數只是中下游分子，戰績未算證明太多。畢竟，雷恩今季頭7輪法甲作客不勝，之前在歐霸分組賽兩鬥季內要在西甲打護級戰的維拉利爾亦全敗，實力不強；如今以小組次名出線，來到淘汰賽附加賽的對手變成AC米蘭，看來雷恩會遇上大麻煩。

羅馬辭退摩連奴後戰績上揚

同晚另一支意甲代表羅馬，將與飛燕諾合演上屆歐霸8強翻版戰(球賽編號FB1566，2月16日01:45開賽)。先作客的「首都狼」自從辭退摩連奴(José Mourinho)，改以迪羅斯(Daniele De Rossi)領軍後，連場報捷，保羅戴巴拿(Paulo Dybala)、羅倫素柏歷堅尼(Lorenzo Pellegrini)等主力更入球停不了；但上輪意甲主場「現形」，2比4受挫意甲「一哥」國際米蘭，士氣難免受挫。球隊季內3輪歐霸作客，只贏舒列夫，出訪布拉格斯拉維亞與塞維特都失分而回；上屆遇上飛燕諾，客場亦先輸0比1，今次再遇，仍有隱憂。