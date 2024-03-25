今日有咩波｜雙塞戰「大」無畏 沙特超希拉爾孖寶超班

國際足球友誼賽今晚深夜上演「雙塞戰」，塞浦路斯迎戰塞爾維亞。塞浦路斯在今屆歐國盃外全敗，表現慘不忍睹，反而近仗友賽戰績稍有起色；塞爾維亞隊內眾星如雲，炮手亦多，但防線持續不穩，剛戰慘負俄羅斯，今場或以入球回應！(球賽編號FB3663，3月26日01:00開賽)
塞浦路斯球員多名不經傳，但主帥則略有名氣，是球員時代曾效力紐卡素的格魯吉亞「光頭佬」基斯巴亞(Temur Ketsbaia)。不過在歐國盃外與西班牙、蘇格蘭、挪威、格魯吉亞同組的塞浦路斯，最終卻8戰全敗只入3球勁失28球，0分包尾出局。幸好，效力瑞典超AIK蘇納射手伊安尼斯比達斯(Ioannis Pittas)，近2戰友賽鬥拉脫維亞與立陶宛都有入波，腳風甚順；而在希臘搵食的左閘比利亞斯(Kostas Pileas)，在歐國盃外鬥西班牙亦有士哥，球隊非毫無競爭力。
大米沙域率塞爾維亞迎敵
由兩屆南斯拉夫足球先生、1995日職年度最佳球員史杜高域(Dragan Stojkovic)領軍的塞爾維亞，是次雖有祖雲達斯中鋒杜辛華荷域(Dusan Vlahovic)因傷避席；效力莫斯科中央陸軍的右閘加積(Milan Gajic)，上輪友賽鬥俄羅斯又輸12碼兼領紅牌，今場停賽。但隊內依然有大量星級球員，其中沙特超希拉爾孖寶「入球王」阿歷山大米祖域(Aleksandar Mitrovic)與「中場發電機」沙治美連高域沙域(Sergej Milinkovic-Savic)，即使已轉戰中東掘金，仍保持戰力。
塞爾維亞級數無疑較高，並躋身今夏歐國盃決賽周，但今屆歐國盃外圍賽8場失9球；剛戰作客鬥俄羅斯更吞4蛋，近年友賽比利時、美國，甚至鬥亞洲隊約旦、巴林都有失波，已盡顯攻強守弱的缺點，今場出訪連續3輪國際賽都有士哥的塞浦路斯，吼「入球」大更安心！
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