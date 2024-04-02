今日有咩波｜韋斯咸熱刺入得失得 英超倫敦打吡「大」戰

英超周中加開快車，今晚深夜重頭戲屬倫敦打吡，韋斯咸迎戰熱刺。「鎚仔幫」韋斯咸上仗被紐卡素絕殺，主帥調動失宜責無旁貸；今場回師主場遇上剛戰反勝盧頓的熱刺，預期對攻駁火，入球騷可期！(球賽編號FB4006，4月3日03:15開賽)
鎚仔幫上仗雖有防中艾臣奧馬艾華利斯(Alvarez)開始坐波監，並在早段先輸12碼，門將艾路拿(Areola)又在半場傷出；但球隊下半場早段憑米查利安東尼奧(Antonio)、古達斯(Kudus)與查洛保雲(Bowen)各建一功，一度反超前3比1，看似勝券在握。不過，主帥莫耶斯(Moyes)似乎沒有吸取前一輪聯賽被阿士東維拉逼和的教訓，照樣在下半場中段收起米查利安東尼奧，並調入缺態防中加雲菲臘斯(Kalvin Phillips)；最終紐卡素反勝4比3。一連兩仗應勝賽事，韋斯咸結果痛失5分！
自聖誕及新年快車期間，韋斯咸打造過一段3勝1和0失球的強勁走勢後，該隊近10場英超共失24球，近5輪聯賽主場只嘗一勝共失12球，更曾在倫敦打吡吞阿仙奴6蛋，由葛特蘇馬(Zouma)領導的防線向來欠穩，今場莫帥必定望以中場搶奪減輕防線壓力。
熱刺上仗主場鬥弱旅盧頓一早落後；換邊後主帥普斯迪古路(Postecoglou)調入快馬比蘭莊臣(Brennan Johnson)，球隊進攻更立體，終憑敵方的烏龍波，以及隊長孫興民(Son Heung-min)尾段建功反勝2比1，過程相當驚險。熱刺近5輪聯賽作客，除4比0大勝阿士東維拉外，其餘4戰勁失11球，防線持續不濟；今場遇上聯賽30戰已失54球、屬英超聯賽榜上半版失球最多的鎚仔幫，隨時又是鬥攻娛眾的入波「大」騷！(相關連結：香港賽馬會網頁)