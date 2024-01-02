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波經
2024-01-02 04:29:58
日報

今日有咩波｜韋斯咸英超強勢迎擊白禮頓

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查洛保雲

查洛保雲

古達斯

古達斯

周二晚英超獨腳戲，冬休前最後一戰，韋斯咸惡鬥白禮頓。「槌仔幫」韋斯咸剛打破阿仙奴主場不敗身，狀態大勇；「海鷗」白禮頓上仗亦大勝熱刺，但防線不太可靠，近期客場演出遜色。足智彩開出讓球[0]盤，必撐近期防線滴水不漏的韋斯咸「主勝」！(球賽編號FB0061，1月3日03:30開賽)

近8輪英超豪取6勝1和1負的韋斯咸，計近3輪英超更全勝兼一球不失，接連殺敗狼隊、曼聯與阿仙奴。前線兩把尖刀查洛保雲(Bowen)和古達斯(Kudus)入球頻頻，禾特普斯(Ward-Prowse)亦繼續交出精準傳送，就連沙場老將奧邦拿(Ogbonna)，上仗臨時頂上與馬夫洛柏路斯(Mavropanos)組成中路防線，作客仍「零封」阿仙奴。縱然巴西中場盧卡斯柏基達(Paqueta)上仗傷出，幸好球隊除「招牌菜」快速反擊外，死球攻勢亦是一大殺著；今夜遇上一對中路守將李維士鄧克(Dunk)及雲赫基(Hecke)速度較慢，且經常犯低級錯誤的白禮頓，預期主場的槌仔幫，可延續近期強勢。

祖奧柏度

祖奧柏度

韋碧克

韋碧克時有佳作。

海鷗三笘薰等快翼養傷

海鷗上仗主場4比2大炒熱刺，但對手傷兵多，一對二閘串演中堅，大捷亦不宜過分看重。再者，白禮頓近3輪英超作客只得1分，隊內亦傷兵滿營，4大翼鋒三笘薰(Mitoma)、西蒙艾丁拿(Adingra)、蘇利馬治(March)及安素法迪(Fati)養傷；預期祖奧柏度(Pedro)與韋碧克(Welbeck)未必容易擊破韋斯咸防線。兩軍首循環對賽，白禮頓主場輸1比3；今輪韋斯咸主場迎白禮頓，坐和望贏！

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