今日有咩波｜韋斯咸迎利物浦中門「大」開

明晚英超早場，韋斯咸迎戰利物浦。兩隊近期失意，齊在歐霸出局，其中「鎚仔幫」韋斯咸聯賽頹勢未止，防線千瘡百孔；利物浦聯賽表現亦反覆，剛戰更失意同市打吡戰，爭標之路亮紅燈。雙方鋒力不弱，奈何近期失球數字高企，今場先捧「入球」大！(球賽編號FB5434，4月27日 19:30開賽)

本屆力圖在歐霸創一番功業的韋斯咸，奈何8強遇上德甲王者利華古遜，最終力拚下僅負出局，耗力極大；中堅阿古特次回合傷出，由老將奧邦拿臨危授命。在歐霸戰場傾盡全力，身心俱疲；前一仗聯賽主場兩球不敵富咸後，上輪作客水晶宮更輸2比5，開賽頭30分鐘已勁失4球，防線如不設防。可幸，鎚仔幫周中並無比賽，且看唞足再來，表現能否止跌回升？