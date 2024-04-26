今日有咩波｜韋斯咸迎利物浦中門「大」開

明晚英超早場，韋斯咸迎戰利物浦。兩隊近期失意，齊在歐霸出局，其中「鎚仔幫」韋斯咸聯賽頹勢未止，防線千瘡百孔；利物浦聯賽表現亦反覆，剛戰更失意同市打吡戰，爭標之路亮紅燈。雙方鋒力不弱，奈何近期失球數字高企，今場先捧「入球」大！(球賽編號FB5434，4月27日 19:30開賽)
本屆力圖在歐霸創一番功業的韋斯咸，奈何8強遇上德甲王者利華古遜，最終力拚下僅負出局，耗力極大；中堅阿古特次回合傷出，由老將奧邦拿臨危授命。在歐霸戰場傾盡全力，身心俱疲；前一仗聯賽主場兩球不敵富咸後，上輪作客水晶宮更輸2比5，開賽頭30分鐘已勁失4球，防線如不設防。可幸，鎚仔幫周中並無比賽，且看唞足再來，表現能否止跌回升？
利物浦接連受打擊
利物浦情況類似，歐霸8強首回合主場慘吞阿特蘭大3蛋後，打擊極大；次回合贏波照出局後，近3戰聯賽兩敗，包括周中出戰默西塞德郡打吡。一眾紅軍踢來卻漫不經心，鬥心遠不及愛華頓，輸0比2而回；令同市死敵大大紓緩護班壓力的同時，紅軍暫時3分落後榜首阿仙奴兼得失球差大大落後，本屆聯賽只餘4場，未來所遇對手戰力又相當，爭霸陷逆境。領隊高普上仗賽後要為球隊失望表現致歉。
今場已是雙方今季第3度碰頭，季內2次交手，利物浦均在主場大炒韋斯咸。英超贏3比1、英聯盃贏5比1，兩隊射手穆罕默德沙拿和查洛保雲都有入波。雙方近期防線持續不穩，戰意亦一般；各自中門「大」開下，勝負難料，隨時合演入球騷！相關連結：香港賽馬會網頁