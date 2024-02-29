今日有咩波｜飛燕諾決心爭盃要除「根」

上星期在歐霸淘汰賽附加賽，慘被羅馬踢出局的飛燕諾，為保今季可能是最後奪標希望，今晚來到荷盃4強，於主場迎戰乙組格羅寧根，肯定會搏盡求勝；更可憑超班質素實力，加上主場之利，大勝一仗。足智彩開出「讓球」，飛燕諾讓[2.5/3]球，照博主勝。(球賽編號FB2211，3月1日03:00開賽)
飛燕諾在「歐霸附」兩回合計2比2，最後射輸12碼出局。歐戰失利，加上在荷甲雖排次席，但已落後榜首燕豪芬多達10分，爭標機會不大；反而在荷盃已經打入4強，更是當中最具冠軍相一隊，如此一來，鬥志更有保證。
飛燕諾去仗收起主力
飛燕諾近期大戰連場，主帥史洛治(Arne Slot)上仗聯賽2比0打敗阿梅爾城一役，因病未能督帥，由助教侯舒夫(Sipke Hulshoff)領軍；並特意將中場重心史甸格斯(Calvin Stengs)收起，表明是為留力今戰盃賽，而王牌箭頭辛迪亞高基文尼斯(Santiago Gimenez)近仗已擺脫傷患全面復出，日本國腳上田綺世亦可候命。即使史洛治仍未知能否復出領軍，但挾聯賽4連勝兼不失一球的氣勢，主場又可強陣出擊，當然信心十足。
格羅寧根去年夏天降落荷乙，目前排中上游位置，表現尚可，上圈更憑互射12碼淘汰荷甲的幸運薛達；但後者實力遠遜飛燕諾，即使格羅寧根之後3場聯賽錄得2勝1和兼0失球，但考慮到兩軍前季兩次交手全由飛燕諾取勝，格羅寧根客場難有爆冷機會。