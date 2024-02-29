今日有咩波｜飛燕諾決心爭盃要除「根」

上星期在歐霸淘汰賽附加賽，慘被羅馬踢出局的飛燕諾，為保今季可能是最後奪標希望，今晚來到荷盃4強，於主場迎戰乙組格羅寧根，肯定會搏盡求勝；更可憑超班質素實力，加上主場之利，大勝一仗。足智彩開出「讓球」，飛燕諾讓[2.5/3]球，照博主勝。(球賽編號FB2211，3月1日03:00開賽)

飛燕諾在「歐霸附」兩回合計2比2，最後射輸12碼出局。歐戰失利，加上在荷甲雖排次席，但已落後榜首燕豪芬多達10分，爭標機會不大；反而在荷盃已經打入4強，更是當中最具冠軍相一隊，如此一來，鬥志更有保證。