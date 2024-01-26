今日有咩波｜首席射手比寧咸停賽 疲兵皇馬作客有危機

西甲兩大傳統班霸皇家馬德里與巴塞隆拿，都會在明晚聯賽登場，「銀河艦隊」作客近期表現進步的拉斯彭馬斯(1月27日23:15開賽)；而巴塞則會先在主場恭迎今非昔比的維拉利爾(1月28日01:30開賽)；其中皇馬進攻重心祖迪比寧咸停賽下，有失分隱憂，巴塞或可伺機拉近雙方在分數上的差距。

皇馬本月中遠赴沙特阿拉伯出戰西超盃，奮戰下連挫強敵登頂，但之後回國於西盃再鬥宿敵馬德里體育會，結果戰至加時被淘汰，宣布衛冕失敗；只見球隊疲態漸露，結果上輪西甲面對包尾艾美利亞，竟出現半場落後0比2困局，即使最終反勝3比2，也是贏得相當辛苦。