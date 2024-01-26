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波經
2024-01-26 04:32:11
日報

今日有咩波｜首席射手比寧咸停賽 疲兵皇馬作客有危機

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今日有咩波｜首席射手比寧咸停賽 疲兵皇馬作客有危機

今日有咩波｜首席射手比寧咸停賽 疲兵皇馬作客有危機

西甲兩大傳統班霸皇家馬德里與巴塞隆拿，都會在明晚聯賽登場，「銀河艦隊」作客近期表現進步的拉斯彭馬斯(1月27日23:15開賽)；而巴塞則會先在主場恭迎今非昔比的維拉利爾(1月28日01:30開賽)；其中皇馬進攻重心祖迪比寧咸停賽下，有失分隱憂，巴塞或可伺機拉近雙方在分數上的差距。

皇馬本月中遠赴沙特阿拉伯出戰西超盃，奮戰下連挫強敵登頂，但之後回國於西盃再鬥宿敵馬德里體育會，結果戰至加時被淘汰，宣布衛冕失敗；只見球隊疲態漸露，結果上輪西甲面對包尾艾美利亞，竟出現半場落後0比2困局，即使最終反勝3比2，也是贏得相當辛苦。

比寧咸停賽 華維迪剛傷愈

大軍之後休息兩日，但復操後又有費達歷高華維迪因傷缺操，即使今場可望趕及傷愈披甲，狀態也成疑；加上今季表現神勇、已在西甲攻入14球的球會首席射手祖迪比寧咸停賽，改由巴謙戴亞斯頂上，火力難免削弱，今場客戰確實有失分隱憂。

事實上，目前在西甲排名第8的拉斯彭馬斯，今季表現進步良多，月初主場迎戰巴塞隆拿曾一度領先，僅在末段連失兩球反勝為敗；但近兩場聯賽都能輕取維拉利爾與華歷簡奴兼不失一球，狀態出色兼防守超穩，今場在地頭有力搶分，冷味盎然。 

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同晚、暫落後皇馬7分的巴塞，在主場對維拉利爾。「黃潛艇」維拉利爾近3場聯賽1和2負，現時排名14，已非以往的前列勁旅，戰力大減；面對近期在聯賽3連勝，兼有射手費倫托利斯大勇的巴塞，後者要追分爭標，加上剛在西盃加時後出局，滿腔怒火返地頭出擊，鬥志必高，今場主勝穩開。

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