今日有咩波｜馬賽未上力「細」鬥彭拿典奈高斯

馬賽上季得法甲季軍，續保歐聯資格，但要在第3圈起出戰；球隊今夏大肆擴軍，先後簽入伊尼文尼戴耶(lliaman Ndiaye)、伊斯美拿沙亞(Iamaila Sarr)、干度比亞(Geoffrey Kondogbia)及奧巴美揚(Pierre Aubameyang)等中前場好手，野心勃勃。 不過法甲未開鑼，馬賽在今夏球會賽表現反覆，上仗多位新兵擔正出場作最後檢閱，但主場仍1比2受挫利華古遜；今場先作客希臘，料會先求保不敗再返主場搏殺，客勝不值捧得太熱。

對手彭拿典奈高斯所屬聯賽同樣未開咧，但該隊上圈歐聯淘汰烏克蘭的迪尼普體育會，考驗不大；之前曾效力米杜士堡的斯洛文尼亞前鋒史保亞(Andraz Sporar)兩回合共入3球，今場會受到馬賽守將嚴防，難再輕易得逞。球隊對上一次參加「歐聯外」第3圈已是2015/16年球季，實力有限，今夜只望靠主場之利向馬賽偷雞。兩軍各有不足，今場入球料不會多。

同晚另一場受注目戲碼，由首場聯賽即輸波的蘇超格拉斯哥流浪，鬥瑞士超的塞維特(球賽編號FB4040，8月10日02:45開賽)。塞維特上圈爆冷淘汰比甲亨克，近期火力不俗；實力佔優的格流又要在主場交代，今場入球大細中位數2.5球，可取入球「大」。相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx