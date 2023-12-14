今日有咩波｜馬賽歐霸「大」鬧白禮頓 越戰越勇火力全開

今屆歷史性征戰歐洲賽的白禮頓，今晚只要贏波，便可反壓馬賽首名出線，直接晉身16強。早前養傷的三笘薰(Kaoru Mitoma)，近期經已傷愈復出，配合在歐戰入球頻頻的祖奧柏度(Joao Pedro)，以及新星艾雲費格遜(Evan Ferguson)攻堅，攻力當然有保證。不過，球隊今季已保持開季16場英超場場入波兼失波的紀錄；當中表現持續不穩的中堅雲赫基(Jan Paul van Hecke)，更屬計時炸彈。

鑑於隊內傷兵滿營，左、右二閘更鬧兵荒，主帥迪斯比(Roberto De Zerbi)近期迫不得已，安排2名速度較慢的老將柏斯高哥斯(Pascal Gross)與占士米拿(James Milner)串演；但遇上行軍快速的馬賽，尚要抵禦客軍一對級數甚高的國腳級翼衛雷蘭洛迪(Renan Lodi)與莊拿芬卡奧斯(Jonathan Clauss)，慎防白禮頓的邊路防守，出現連串漏動。

馬賽入球力強

由加度素(Gennaro Gattuso)領軍的馬賽，最近4戰全勝勁入13球，包括上輪歐霸憑射手奧巴美揚(Pierre-Emerick Aubameyang)大演帽子戲法，主場4比3力克阿積士；最近聯賽又作客4比2大破羅連安特，氣勢甚勁，但實際上，贏羅連安特，才是馬賽季內聯賽作客首勝，客場演出有疑點。何況，球隊向來擅攻不擅守，今場就算1分夠數，預期踢法上亦不會太被動。雙方首循環碰頭踢成2比2，今場繼續開入球騷的機會亦大。