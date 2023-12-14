今日有咩波｜馬賽歐霸「大」鬧白禮頓 越戰越勇火力全開

歐霸B組榜首大戰，白禮頓今晚香港時間深夜硬撼馬賽。白禮頓持續受傷兵問題困擾，但贏波便可直接殺入16強，主場出擊一定搏命；對手馬賽近期大勇當銳、火力全開，已連場與對手合演入球騷，今晚隨時亦不例外，足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，博「大」！(球賽編號FB9594，12月15日04:00開賽)
今屆歷史性征戰歐洲賽的白禮頓，今晚只要贏波，便可反壓馬賽首名出線，直接晉身16強。早前養傷的三笘薰(Kaoru Mitoma)，近期經已傷愈復出，配合在歐戰入球頻頻的祖奧柏度(Joao Pedro)，以及新星艾雲費格遜(Evan Ferguson)攻堅，攻力當然有保證。不過，球隊今季已保持開季16場英超場場入波兼失波的紀錄；當中表現持續不穩的中堅雲赫基(Jan Paul van Hecke)，更屬計時炸彈。
鑑於隊內傷兵滿營，左、右二閘更鬧兵荒，主帥迪斯比(Roberto De Zerbi)近期迫不得已，安排2名速度較慢的老將柏斯高哥斯(Pascal Gross)與占士米拿(James Milner)串演；但遇上行軍快速的馬賽，尚要抵禦客軍一對級數甚高的國腳級翼衛雷蘭洛迪(Renan Lodi)與莊拿芬卡奧斯(Jonathan Clauss)，慎防白禮頓的邊路防守，出現連串漏動。
馬賽入球力強
由加度素(Gennaro Gattuso)領軍的馬賽，最近4戰全勝勁入13球，包括上輪歐霸憑射手奧巴美揚(Pierre-Emerick Aubameyang)大演帽子戲法，主場4比3力克阿積士；最近聯賽又作客4比2大破羅連安特，氣勢甚勁，但實際上，贏羅連安特，才是馬賽季內聯賽作客首勝，客場演出有疑點。何況，球隊向來擅攻不擅守，今場就算1分夠數，預期踢法上亦不會太被動。雙方首循環碰頭踢成2比2，今場繼續開入球騷的機會亦大。
韋斯咸弗賴堡爭A組榜首
同晚歐霸A組亦上演榜首大戰，韋斯咸與弗賴堡同得12分，已肯定成功晉級；但基於前者對賽佔優，今場和波已夠首名出線。「槌仔幫」前一輪聯賽才反勝熱刺，但上輪居然慘吞富咸5蛋，表現之飄忽確實令人摸不著頭腦；今夜遇上近2輪歐霸均狂勝對手5比0的德甲奇兵弗賴堡，韋斯咸要即時反彈有難度，今場寧博弗賴堡坐和望贏！(球賽編號FB9590，12月15日04:00開賽)