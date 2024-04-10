今日有咩波｜馬體會主場惡 可挫多蒙特

歐聯另一場8強首回合大戰由馬德里體育會迎戰多蒙特。馬體會今屆歐聯主場全勝，上圈亦淘汰國際米蘭；遇上近況反覆的多蒙特，熱捧主勝！(球賽編號FB4377，4月11日03:00開賽)
全靠兩大攻擊主力基沙文(Antoine Griezmann)和迪比(Memphis Depay)各建一功，上圈歐聯16強次回合，馬體會得以在總比數逼和國際米蘭；繼而在互射12碼再憑門神奧比歷(Jan Oblak)力挽狂攔，令對方3度宴客，成功勇闖8強。今屆，馬體會歐聯主場4戰全勝，勁入13球，火力絕對有保證。
馬體會上仗西甲在中堅韋素(Axel Witsel)及中場沙奧尼古斯(Saúl Ñíguez)各建一功下，作客2比1擊敗維拉利爾，該役停賽的阿根廷孖寶中場迪保羅(Rodrigo De Paul)與右閘拿侯爾盧斯路(Nahuel Molina)，今場可雙雙列陣。早前養傷的後防大將荷西基文尼斯(José María Giménez)，亦已傷愈復出；一眾常規主力中，就只有左中堅馬里奧靴莫素(Mario Hermoso)仍舊倦勤，陣容完整。
多蒙特歐聯分組賽出色
對手「蜜蜂兵團」多蒙特能夠在分組賽死亡之組排眾而出，表現令人驚喜；上圈歐聯則在抽籤有利下，以總比數3比1踢走燕豪芬。球隊早前亦憑翼鋒艾迪耶美(Karim Adeyemi)與右閘拉亞臣(Julian Ryerson)各建一功，在德甲作客2比0勇挫拜仁；但之後聯賽主場出擊兼近乎「夫添」，表現卻突然失準，0比1不敵史特加，對爭前四保住歐聯席位，受到打擊。
計今屆歐聯4戰作客，多蒙特取2勝1和1負，曾擊敗AC米蘭與紐卡素，賽和燕豪芬而不敵巴黎聖日耳門，客場表現未算特別亮麗；次席射手當耶爾馬倫(Donyell Malen)養傷，對球隊前線的銳利程度有一定影響，今場出訪主場惡極的馬體會，預期形勢會處下風！