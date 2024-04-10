今日有咩波｜馬體會主場惡 可挫多蒙特

歐聯另一場8強首回合大戰由馬德里體育會迎戰多蒙特。馬體會今屆歐聯主場全勝，上圈亦淘汰國際米蘭；遇上近況反覆的多蒙特，熱捧主勝！(球賽編號FB4377，4月11日03:00開賽)

全靠兩大攻擊主力基沙文(Antoine Griezmann)和迪比(Memphis Depay)各建一功，上圈歐聯16強次回合，馬體會得以在總比數逼和國際米蘭；繼而在互射12碼再憑門神奧比歷(Jan Oblak)力挽狂攔，令對方3度宴客，成功勇闖8強。今屆，馬體會歐聯主場4戰全勝，勁入13球，火力絕對有保證。

馬體會上仗西甲在中堅韋素(Axel Witsel)及中場沙奧尼古斯(Saúl Ñíguez)各建一功下，作客2比1擊敗維拉利爾，該役停賽的阿根廷孖寶中場迪保羅(Rodrigo De Paul)與右閘拿侯爾盧斯路(Nahuel Molina)，今場可雙雙列陣。早前養傷的後防大將荷西基文尼斯(José María Giménez)，亦已傷愈復出；一眾常規主力中，就只有左中堅馬里奧靴莫素(Mario Hermoso)仍舊倦勤，陣容完整。