今日有咩波｜馬體會大勇可挫基羅納

今輪西甲在明晚將有大戰上演，由第4位的馬德里體育會迎戰第3位的基羅納，香港免費電視直播。兩軍都要為保前4而戰，但形勢較佳及壓力較輕的基羅納，近期客戰例牌走樣；遇上剛在歐聯贏波氣勢大盛的馬體會，今場必博主勝。(球賽編號FB4546，4月13日20:00開賽，ViuTV96台直播)

「神奇球隊」基羅納目前以30戰65分穩守第3，在只餘下8輪聯賽下，拋甩第5位畢爾包9分，要保住前4當然樂觀；但班費有限，實力漸被對手洞悉，對今季戰績已超出預期的基羅納來說，能保住季軍已是上佳成績。