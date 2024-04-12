今日有咩波｜馬體會大勇可挫基羅納

今輪西甲在明晚將有大戰上演，由第4位的馬德里體育會迎戰第3位的基羅納，香港免費電視直播。兩軍都要為保前4而戰，但形勢較佳及壓力較輕的基羅納，近期客戰例牌走樣；遇上剛在歐聯贏波氣勢大盛的馬體會，今場必博主勝。(球賽編號FB4546，4月13日20:00開賽，ViuTV96台直播)
「神奇球隊」基羅納目前以30戰65分穩守第3，在只餘下8輪聯賽下，拋甩第5位畢爾包9分，要保住前4當然樂觀；但班費有限，實力漸被對手洞悉，對今季戰績已超出預期的基羅納來說，能保住季軍已是上佳成績。
事實上，季初氣勢超強的基羅納，近期表現明顯大幅下滑，近8場聯賽只得3勝1和4負；而在客場聯賽更錄得了4連敗，包括近期先後不敵實力一般的馬略卡與基達菲。再者，基軍中場發電機艾雲馬田(Ivan Martin)因累積黃牌夠數停賽，影響進攻；在球隊近期防線亦見不穩下，今戰遇西甲傳統勁旅格外難打。
馬體會歐聯剛勝多蒙特
相反馬體會剛在歐聯8強首回合以2比1擊敗多蒙特，為下周次回合打好晉級基礎，士氣提升。何況馬體會在聯賽榜只較第5位畢爾包多2分，為確保下屆歐聯資格，今場當然打鐵趁熱，力爭3分。
馬體會今場會有後防重心拿侯爾盧斯路(Nahuel Mlina)與中場主力迪保羅(Rodrigo De Paul)同時聯賽波監刑滿復出，迪保羅更在剛戰歐聯先開紀錄，個人在今屆歐聯「開齋」；而前線在迪比(Memphis Depay)養傷下，老將基沙文(Antoine Griezmann)逐漸回勇，剛在歐聯交出靚助攻，由他與艾華路莫拉達(Alvaro Morata)組成的鋒線向來有質素保證。
再考慮馬體會計近6場聯賽主場錄得5勝1負佳績，今場有力報回首循環作客輸3比4敗辱，進一步挑戰對手的「三哥」位置。(相關連結：香港賽馬會網頁)