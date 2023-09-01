今日有咩波｜魔獸盧卡古加盟 羅馬「大」鬥AC米蘭

羅馬今季人腳變動甚多，開季兩戰只得1和1負，場場失2球；新兵包括中場艾奧亞及柏拉迪斯已獲主帥摩連奴重用，但連拿度辛捷士及阿斯蒙仍在養傷；但由於前鋒主力譚美阿巴謙上屆季尾重創，比洛迪先與保羅戴巴拿在前線配合，未合摩帥心水，終在今場賽前獲得上屆效力國際米蘭、今屆再獲車路士外借的比利時箭頭盧卡古加盟。這是「魔獸」跟摩帥第三度合作，今場應可候命上陣，以避免球會錄得自2011/12年以來，首3場意甲不勝困局。反而戴巴拿上仗傷出，或要由蘇巴根頂上。