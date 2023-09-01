今日有咩波｜魔獸盧卡古加盟 羅馬「大」鬥AC米蘭

賽前喜獲「魔獸」盧卡古加盟的「首都狼」羅馬，香港時間今晚深夜，迎戰季初火力全開的另一傳統勁AC米蘭，將無懼鬥攻，今場入球不會少，可博足智彩中位數[2/2.5]入球「大」 (球賽編號FB5018，9月2日02:45開賽，now639直播)。
羅馬今季人腳變動甚多，開季兩戰只得1和1負，場場失2球；新兵包括中場艾奧亞及柏拉迪斯已獲主帥摩連奴重用，但連拿度辛捷士及阿斯蒙仍在養傷；但由於前鋒主力譚美阿巴謙上屆季尾重創，比洛迪先與保羅戴巴拿在前線配合，未合摩帥心水，終在今場賽前獲得上屆效力國際米蘭、今屆再獲車路士外借的比利時箭頭盧卡古加盟。這是「魔獸」跟摩帥第三度合作，今場應可候命上陣，以避免球會錄得自2011/12年以來，首3場意甲不勝困局。反而戴巴拿上仗傷出，或要由蘇巴根頂上。
羅馬 對 AC米蘭數據及分析
羅馬 對 AC米蘭賠率
AC米蘭前場兵源質素佳
不過「首都狼」今夜要開勝門，當然不容易。對手「紅黑兵團」AC米蘭剛戰4比1大炒拖連奴，開季兩戰全勝攻入6球；老將前鋒基奧特上仗射入兩球12碼，開季兩戰攻入3球、新兵基斯甸普列錫連續兩場聯賽士哥，二人今場仍會跟葡國翼鋒拉菲爾利亞奧拍住上，火力有保證，乘勇出擊，當然不會退縮。
兩軍計近5場意甲交手，「紅黑兵團」3勝2和佔先，但當中4次合共攻入最少3球；羅馬季初雖然表現平平，但始終佔主場之利，加上強鋒助陣有助士氣，今場可先取入「大」。相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx