今日有咩波｜麥巴比再擔大旗 PSG作客照食「賽」

法甲本輪壓軸好戲由衛冕的巴黎聖日耳門(PSG)作客老牌勁旅馬賽。昔日曾經充滿競爭性的名牌對決，隨着PSG近年獨大，已變一面倒佔優；加上PSG上仗聯賽讓基利安麥巴比(Kylian Mbappe)擔正掛帥，即大炒對手重返勝軌，主帥安歷基(Luis Enrique)只要今場照辦煮碗，3分穩執。(4月1日02:45開賽)



近6季曾5奪法甲冠軍的PSG，財雄勢大，人腳實力之雄厚毋庸置疑。目前該隊在聯賽榜以26戰59分帶頭，本輪前拋甩次席比斯特12分之多。雖然PSG表面睇有充足奪冠空間，但安帥經歷早前聯賽3連和後，推翻之前曾多次公開以麥巴比下季離隊為由，望球隊提早適應，因而將他收作後備的決定；上仗聯賽再次重用這位法國天王，結果他馬上大演帽子戲法，領軍作客狂炒蒙彼利埃6比2，盡顯在隊內超然地位。