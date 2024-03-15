今日有咩波｜黑氣纏身傷兵不停 紐卡素作客難擋曼城

周六晚起一連兩天上演英足盃8強戰，戲碼強勁，其中曼城明晚深夜迎戰紐卡素。曼城上仗英超榜首戰踢來過份小心，出訪勢頭凶猛的利物浦，最終保住1分；欣逢近期黑氣纏身、傷兵接踵而來的紐卡素，藍月有望輕鬆取勝！(球賽編號FB3313，3月17日01:30開賽)

上周英超重頭戲，曼城上半場雖憑一次獨特的角球戰術，由防中史東斯(John Stones)先開紀錄；但下半場踢來畏首畏尾，主將奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)更被主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)早早收起。該隊及後被利物浦圍攻，而尾段曾射門中柱的快馬謝利美杜古(Jérémy Doku)，完場前在禁區內踢中對方球員心口，未被判罰12碼；曼城取1分而回，應已心足。

曼城不需留力紐卡素有難

藍月上圈英足盃派出不少副選上陣，不過神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)個人轟入5球，奇雲迪布尼來個助攻大四喜，協助球隊作客6比2重創盧頓。反正緊接是國際賽期空檔，球隊明晚當然毋須刻意留力，繼續向本屆三冠王進發，遇上英超已淪為中游的「黑白兵團」紐卡素，可以盡情發炮。