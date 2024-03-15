今日有咩波｜黑氣纏身傷兵不停 紐卡素作客難擋曼城

周六晚起一連兩天上演英足盃8強戰，戲碼強勁，其中曼城明晚深夜迎戰紐卡素。曼城上仗英超榜首戰踢來過份小心，出訪勢頭凶猛的利物浦，最終保住1分；欣逢近期黑氣纏身、傷兵接踵而來的紐卡素，藍月有望輕鬆取勝！(球賽編號FB3313，3月17日01:30開賽)
上周英超重頭戲，曼城上半場雖憑一次獨特的角球戰術，由防中史東斯(John Stones)先開紀錄；但下半場踢來畏首畏尾，主將奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)更被主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)早早收起。該隊及後被利物浦圍攻，而尾段曾射門中柱的快馬謝利美杜古(Jérémy Doku)，完場前在禁區內踢中對方球員心口，未被判罰12碼；曼城取1分而回，應已心足。
曼城不需留力紐卡素有難
藍月上圈英足盃派出不少副選上陣，不過神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)個人轟入5球，奇雲迪布尼來個助攻大四喜，協助球隊作客6比2重創盧頓。反正緊接是國際賽期空檔，球隊明晚當然毋須刻意留力，繼續向本屆三冠王進發，遇上英超已淪為中游的「黑白兵團」紐卡素，可以盡情發炮。
紐卡素上仗英超2比3僅負車路士時，雖有射手阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)和翼鋒積及梅菲(Jacob Murphy)轟入靚波；奈何好波之人安東尼哥頓(Anthony Gordon)、長人左閘丹般恩(Dan Burn)接連傷出，連同哈維班尼斯(Harvey Barnes)、捷比亞(Kieran Trippier)及祖連頓(Joelinton)等多位主力，齊齊留在傷兵營。紐卡素對上9次作客曼城更錄得全敗，球隊上圈作客英冠布力般流浪，驚險射贏12碼晉級；但來到8強抽得下下籤，相信運氣已屆用盡之時。
曼聯勢阻利物浦爭冠
周日英足盃8強戰則包括「雙紅會」，曼聯主場硬撼力爭四冠王的利物浦(3月17日23:30開賽)。紅魔上仗英超2球淨勝愛華頓，但般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)和拉舒福特(Marcus Rashford)所入的皆是12碼，說服力不足，表現平平無奇。相反利物浦上仗英超主場1比1和曼城，球隊上下肯定心有不甘；穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)傷愈後狀態對辦，今場遇上向來速度甚慢、要客串左閘的域陀連迪洛夫(Victor Lindelöf)，必有機可乘，加上紅軍歐霸後必精兵盡出，可博客勝。
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