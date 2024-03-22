今日有咩波｜齊腳戰力勁 荷蘭穩勝蘇格蘭

今晚上演的其中一場頗具份量的國際賽，由荷蘭迎戰蘇格蘭，兩支已經鎖定今夏歐國盃決賽周席位的球隊對碰。近況突出的「橙衣兵團」，主帥朗奴高文(Ronald Koeman)重召迪比(Memphis Depay)與韋拿杜姆(Georginio Wijnaldum)兩名舊將回歸；反觀狀態回落的蘇格蘭，續受傷兵問題困擾，實力又差一截，今場難逃一敗。(球賽編號FB3581，3月23日03:45開賽)

「橙衣兵團」在歐國外最後6場分組賽錄得5勝1負佳績，僅曾以1比2不敵世界盃亞軍法國。主帥朗奴高文今次點兵，除一眾當打主力外，再重召了因傷闊別國家隊已久的前鋒迪比與韋拿杜姆，其中30歲的迪比貴為荷蘭隊史次席神射手，歷來88次為國上陣入44球；早前在歐聯便以入球協助効力的馬德里體育會勇闖8強。