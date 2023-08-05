今日有咩波｜16強鬥挪威女足 日本女足大勇可捧

大和撫子，鋒強守穩！日本女足明天香港時間下午，在世盃女足16強遇上另一歐洲球隊挪威女足；憑高效前鋒配合超穩守力，續在「福地」出擊，有力在法定時間贏波晉級。足智彩開出日本女足讓0.5/1球，可博上盤 (球賽編號FB8102，8月5日16:00開賽)。

日本進攻選擇多

「大和撫子」日本女足，今屆分組賽3戰全勝攻入11球兼一球不失，其中上仗在新西蘭威靈頓的C組榜首戰，4蛋贈世界排名比她們高的西班牙女足，以超高效穩守突擊踢法震攝球迷；身高只有1米6的23歲前鋒官澤日向，上半場已梅開二度，今屆累積攻入4球。主帥池田太3場分組賽用上不同進攻組合，但官澤日向配合田中美南、藤野青葉、植木理子或猶本光，合作一樣純熟，各人今屆已交出入球或助攻，令敵衛防不勝防。

日本女足去年亞洲盃4強輸射12碼出局，而去屆世盃16強則受挫荷蘭女足止步；但今屆暫時是表現最對辦的強隊之一，今場面對世界排名比她們低的另一歐洲球隊挪威女足，大和撫子近6次交手錄得5勝1負，更有利是續留守同一球場出擊，可以追捧。