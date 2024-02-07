今日有咩波｜8強挫日本 主帥鬧爆媒體 伊朗分心難贏卡塔爾

亞洲盃4強今晚將上演另一場準決賽，由衛冕兼主辦國卡塔爾迎戰淘汰了奪標大熱日本的伊朗。雖然伊朗來勢洶洶，人腳、名氣佔先，但卡塔爾在晉級過程表現穩定硬淨，絕不容易倒下；加上伊朗主帥加利路爾上仗賽後鬧爆該國內媒體，或會影響球隊集中力，今場只是可勝不穩，寧捧「讓球」受讓[0.5/1]球的卡塔爾下盤。 (球賽編號FB1253，2月7日23:00開賽)
伊朗8強戰以2比1反勝日本，勇闖4強，賽後主帥加利路爾在記招向伊朗媒體發炮：「所有人都應該對伊朗本土教練有信心，我們有很多出色教練，未能往歐洲發展只因政治問題。在過去11個月內，伊朗媒體不斷批評我們參加了約旦國際賽及中亞國家盃；但你們看看，8強中有5支球隊來自這賽事，3隊打入了4強。我不是說批評不好，但有些人就是想摧毀國家隊。」加利路爾去年3月接掌伊朗帥印，領軍至今未嘗敗績，如今更打敗了亞洲「一哥」日本，當然有吐氣揚眉之感。
波圖神鋒泰尼米復出
不過，伊朗自淘汰賽起晉級過程艱辛，16強與敘利亞激戰120分鐘，整個加時戰更少踢一人，最後僅靠互射12碼取勝，球員體力消耗極大；鬥日本又是由頭搏到尾，縱然該隊今戰會有主力射手泰尼米波監刑滿復出，與阿斯蒙合組強力鋒線；但大部份正選疲兵再戰，要在法定時間擊敗卡塔爾，絕非容易。
卡塔爾方面，上圈與烏茲別克在法定時間打和1比1，最終在互射12碼階段靠門神巴岑救出3球，闖關成功，士氣大增。主帥泰田馬基斯上月才上任，但領軍包括在分組賽3戰全勝不失一球，然後淘汰賽先後踢走巴勒斯坦與烏茲別克，球隊上下一心。主隊今場就只得後備前鋒梅尼亞累積黃牌夠數停賽，但鋒線仍有今屆賽事已入4球的阿菲夫支撐；只要專心做好防守，然後靠反擊爭勝，加上地利之助，法定時間有力保不敗。