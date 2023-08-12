今日有咩波｜8強鬥哥倫比亞女足 英格蘭女足硬淨穩勝

英格蘭女足香港時間黃昏在悉尼舉行的女子世界盃8強尾場，雖然缺少停賽的主力前鋒蘿倫占士(Lauren James)；但大軍心理質素好，亦有好手替補，今場有力淘汰哥倫比亞女足，搭上4強尾班車(球賽編號FB8112，8月12日18:30開賽，now630直播)。