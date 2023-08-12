今日有咩波｜8強鬥哥倫比亞女足 英格蘭女足硬淨穩勝

英格蘭女足香港時間黃昏在悉尼舉行的女子世界盃8強尾場，雖然缺少停賽的主力前鋒蘿倫占士(Lauren James)；但大軍心理質素好，亦有好手替補，今場有力淘汰哥倫比亞女足，搭上4強尾班車(球賽編號FB8112，8月12日18:30開賽，now630直播)。
蘿倫占士停賽
爭標熱門英格蘭女足戰至明天8強賽前，並非順風順水，早前先有中場主將姬娜華殊(Keira Walsh)傷出、上仗更有人氣前鋒蘿倫占士(Lauren James)魯莽動粗被逐，今場停賽；不過球隊始終貴為應屆女子歐國盃盟主，大賽經驗足，無懼逆境波，又有籤運，未遇真正強手。
華殊上仗已能復出，而沒有占士壓陣，羅素(Alessia Russo)、咸普(Lauren Kemp)及後備殺手姬莉(Chole Kelly)仍可攻堅；主帥韋嘉文(Sarina Wiegman)今場將轉回「4-4-2」陣式；面對一對個子不高的哥國中堅，今場必定多以高空轟炸，或是勝負關鍵。
英格蘭女足 對 哥倫比亞女足數據及分析
對手哥倫比亞女足上仗在佔盡上風下，1比0氣走牙買加女足，歷史性殺入半準決賽。不過該仗所見，前鋒失機不少，把握力平平，始終球隊大賽經驗輸蝕，足智彩開出讓球英格蘭女足讓1球，「三獅兵團」仍可捧場。
英格蘭女足 對 哥倫比亞女足賠率
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