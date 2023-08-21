今日有咩波｜AC米蘭新軍戰力增「博」W

上屆衛冕意甲失敗的「紅黑兵團」AC米蘭，今夏大事擴軍，聯賽首擊將在香港時間今晚深夜作客博洛尼亞；該隊季前備戰空前積極，今場有力贏波而回(球賽編號FB4450，8月22日02:45開賽)。
AC米蘭今季有中場主力辛度東拿利(Sandro Tonali)轉投紐卡素、老牌射手伊巴謙莫域掛靴(Zlatan Ibrahimovic)；但所得巨額轉會費，全用作簽當打好手，名氣最響是由車路士來投的兩名中場「美國隊長」基斯甸普列錫(Christian Pulisic)及前英格蘭國腳中場羅夫度斯卓克(Ruben Loftus-Cheek)，並有維拉利爾翼鋒卓古斯(Samuel Chukwueze)、華倫西亞中場尤奴斯梅沙(Yunus Musah)、阿爾克馬爾中場蘭格斯(Tijjani Reijnders)及薩爾斯堡前鋒羅亞奧卡科(Noah Okafor)加盟，實力有增無減。
博洛尼亞對AC米蘭數據及分析
球隊上屆只能在意甲得第4，衛冕失敗，但仍可躋身本屆歐聯；教練皮奧利(Stefano Pioli)續保帥位，今夏備戰積極，新兵一早埋位，之前在美國之旅雖然連撼強敵包括祖雲達斯、西甲雙雄巴塞隆拿及皇家馬德里皆不勝，但收寓賽於操之效。「紅黑兵團」上周在地頭跟突尼斯冠軍沙希爾星隊友賽，大勝4比0時，排出的「4-3-3」陣式，正選11人踢足全場沒有換人；羅夫杜斯卓克連中三元，基斯甸普列錫及蘭格斯亦擔正，新軍備戰認真，令人期待。
博洛尼亞對AC米蘭賠率
博洛尼亞中後場增兵
對手博洛尼亞上季取得第9名，絕對收貨，該中型班球隊今夏主要在中後場增兵，以由阿爾克馬爾加盟的後衛森比基馬(Sam Beukema)身價最高；但老牌箭頭阿拿奧杜域(Marko Arnautovic)及荷蘭中場謝迪舒荷順(Jerdy Schouten)近日被挖角突然離隊，士氣及實力受打擊，今夜勢難阻止「A米」延續近3屆意甲首戰全勝的勁勢。