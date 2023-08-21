今日有咩波｜AC米蘭新軍戰力增「博」W

上屆衛冕意甲失敗的「紅黑兵團」AC米蘭，今夏大事擴軍，聯賽首擊將在香港時間今晚深夜作客博洛尼亞；該隊季前備戰空前積極，今場有力贏波而回(球賽編號FB4450，8月22日02:45開賽)。

博洛尼亞中後場增兵 對手博洛尼亞上季取得第9名，絕對收貨，該中型班球隊今夏主要在中後場增兵，以由阿爾克馬爾加盟的後衛森比基馬(Sam Beukema)身價最高；但老牌箭頭阿拿奧杜域(Marko Arnautovic)及荷蘭中場謝迪舒荷順(Jerdy Schouten)近日被挖角突然離隊，士氣及實力受打擊，今夜勢難阻止「A米」延續近3屆意甲首戰全勝的勁勢。