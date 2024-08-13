今日有咩波｜FC山東狀態回落 博「細」更穩

亞冠盃精英盃第二圈外圍賽，今夜由中超勁旅FC山東主場鬥泰超班霸曼谷聯。山東近期狀態下滑，聯賽遭逢3連敗，主帥崔康熙備受下台壓力；加上首席射手佳臣上仗聯賽受傷，今場或會缺陣；縱然實力佔先，亦只是可勝不穩，今場入球不會多(球賽編號FB9060，8月13日20:00開賽)。
FC山東近期狀態跌入谷底，上仗聯賽更以1比3不敵弱旅滄州，在中超遭逢3連敗，對士氣難免帶來打擊。功勳主帥崔康熙近期用人調配備受批評，不少球迷都公開要求這位南韓籍主帥道歉甚至下台，軍心不穩。更麻煩是主力射手佳臣在上仗聯賽尾段拉傷肌肉，今場據報缺陣；鋒線將會由把握力一般的柏度迪加度支撐，勢令球隊火力大減。
曼谷聯開季有態
曼谷聯是上季泰超亞軍，但同時是上季泰超防守最佳球隊，聯賽30戰僅失24球。球隊踏入新球季，聯賽首戰旗開得勝，反映狀態不俗；今場牌面下風，實力稍見輸蝕，但假如能決心死守，或有意外驚喜，今場博「入球」細更穩。
同晚另一場外圍賽，由卡塔爾的艾加拉法對阿聯酋的沙比阿爾阿里。艾加拉法今季得到西班牙國腳祖斯奴加盟，鋒力提升，踢法偏向主攻；上仗聯賽開季首戰表現一般，但熱身後今場發揮會有提升。對手沙比阿爾阿里上圈亞冠盃加時以4比1大勝沙巴罕，由利華古遜來投的伊朗名將阿斯蒙，今場有望升任正選。雙方擺明車馬對攻，博「入球」大最穩。(球賽編號FB9059，8月13日23:30開賽)