今日有咩波｜FC山東狀態回落 博「細」更穩

亞冠盃精英盃第二圈外圍賽，今夜由中超勁旅FC山東主場鬥泰超班霸曼谷聯。山東近期狀態下滑，聯賽遭逢3連敗，主帥崔康熙備受下台壓力；加上首席射手佳臣上仗聯賽受傷，今場或會缺陣；縱然實力佔先，亦只是可勝不穩，今場入球不會多(球賽編號FB9060，8月13日20:00開賽)。

FC山東近期狀態跌入谷底，上仗聯賽更以1比3不敵弱旅滄州，在中超遭逢3連敗，對士氣難免帶來打擊。功勳主帥崔康熙近期用人調配備受批評，不少球迷都公開要求這位南韓籍主帥道歉甚至下台，軍心不穩。更麻煩是主力射手佳臣在上仗聯賽尾段拉傷肌肉，今場據報缺陣；鋒線將會由把握力一般的柏度迪加度支撐，勢令球隊火力大減。