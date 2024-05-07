今日有咩波｜PSG入波必「多」 歐聯鬥多蒙特博翻盤

歐聯4強次回合，巴黎聖日耳門(PSG)回師主場再鬥「蜜蜂兵團」多蒙特。PSG首回合1球敗走，但對上一圈背水一戰曾大炒巴塞隆拿，狂攻才是其必殺技；善打反擊的多蒙特亦未必輸蝕，今場吼「入球」大正路！(球賽編號FB6047，5月8日03:00開賽)

PSG首戰出訪西法倫，繼有球星基利安麥巴比(Kylian Mbappe)、翼衛阿舒拉夫(Achraf Hakimi)連環射門中柱不入；快馬奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)半空門射高，後防大將盧卡斯靴南迪斯(Lucas Hernandez)亦於完半場前膝部重創傷出，幸有門將基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)不致首回合多失，今場返主場仍有翻盤殺入決賽的機會。