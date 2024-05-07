今日有咩波｜PSG入波必「多」 歐聯鬥多蒙特博翻盤

歐聯4強次回合，巴黎聖日耳門(PSG)回師主場再鬥「蜜蜂兵團」多蒙特。PSG首回合1球敗走，但對上一圈背水一戰曾大炒巴塞隆拿，狂攻才是其必殺技；善打反擊的多蒙特亦未必輸蝕，今場吼「入球」大正路！(球賽編號FB6047，5月8日03:00開賽)
PSG首戰出訪西法倫，繼有球星基利安麥巴比(Kylian Mbappe)、翼衛阿舒拉夫(Achraf Hakimi)連環射門中柱不入；快馬奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)半空門射高，後防大將盧卡斯靴南迪斯(Lucas Hernandez)亦於完半場前膝部重創傷出，幸有門將基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)不致首回合多失，今場返主場仍有翻盤殺入決賽的機會。
再者，法甲賽會早前開綠燈，歐戰4強代表PSG與馬賽，上輪聯賽獲改期，以全力部署本周中大戰；提早封王法甲的PSG背水一戰，預期一如8強次回合鬥巴塞般大舉進攻，該仗最終大勝4比1，總比數反勝6比4晉級。
查頓辛祖表現光芒四射
多蒙特首回合憑中鋒富克洛(Niclas Fullkrug)上半場一箭定江山，主場1比0領先；季中從曼聯回巢的查頓辛祖(Jadon Sancho)表現光芒四射，沙場老將馬高列奧斯(Marco Reus)，雖已宣布季後離隊，但剛戰聯賽寶刀未老，交出1入波2助攻，連同新星尤素法莫高高(Youssoufa Moukoko)梅開二度，5比1大勝緬恩斯，保持高昂士氣。
兩軍在今屆歐聯分組賽曾交手，「蜜蜂兵團」出訪巴黎曾2球落敗，淘汰賽階段作客燕豪芬及馬德里體育會亦僅1和1負，客場不擅守；面對鋒力強勁的PSG，預期以突擊跟對手周旋，以他們連續4仗歐聯作客皆有入球，今場吼「入球」大穩陣！
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