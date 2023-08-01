今日有咩波｜PSG國際米蘭練攻「大」鬥法

兩軍今夏人腳變動不少，暫時在球會賽表現未算耀眼。將前途不明的天皇巨星基利安麥巴比(Kylian Mabappe)，留在巴黎操練的PSG，對上兩仗在日本大阪鬥擁有「C朗」的艾納斯先互交白卷；之後2比3受挫主隊大阪櫻花，入波功臣是前鋒新星伊基迪基(Hugo Ekitike)及中場域天奴(Vitinha)各入一球。

PSG國際米蘭變動多

PSG新帥安歷基同場讓新兵前鋒馬高阿辛斯奧(Marco Asensio)、中場文路爾烏加迪(Manuel Ugarte)及中堅史堅尼亞(Milan Skriniar)擔正，上半場效果不俗；但另一新兵南韓中場李康仁，以及巴西球星尼馬，暫未亮相，今場繼續演練攻力，爭取在日本尾站贏波，然後下場轉戰釜山，鬥韓職勁旅全北汽車。