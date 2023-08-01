今日有咩波｜PSG國際米蘭練攻「大」鬥法

兩大歐洲勁旅巴黎聖日耳門(PSG)及國際米蘭，香港時間今天黃昏會師東京國立競技場，繼續為前鋒新組合勤練火力，有望放開懷抱合演入球騷( 8月1日18:00開賽)。
兩軍今夏人腳變動不少，暫時在球會賽表現未算耀眼。將前途不明的天皇巨星基利安麥巴比(Kylian Mabappe)，留在巴黎操練的PSG，對上兩仗在日本大阪鬥擁有「C朗」的艾納斯先互交白卷；之後2比3受挫主隊大阪櫻花，入波功臣是前鋒新星伊基迪基(Hugo Ekitike)及中場域天奴(Vitinha)各入一球。
巴黎聖日耳門對國際米蘭數據及分析
PSG國際米蘭變動多
PSG新帥安歷基同場讓新兵前鋒馬高阿辛斯奧(Marco Asensio)、中場文路爾烏加迪(Manuel Ugarte)及中堅史堅尼亞(Milan Skriniar)擔正，上半場效果不俗；但另一新兵南韓中場李康仁，以及巴西球星尼馬，暫未亮相，今場繼續演練攻力，爭取在日本尾站贏波，然後下場轉戰釜山，鬥韓職勁旅全北汽車。
國際米蘭失奧拿拿盧卡古
對手國米有門將奧拿拿(Andre Onana)及盧卡古(Romelu Lukaku)「一前一後」主將離隊；但補入大量新兵包括意大利新星大衛法迪斯(David Frattesi)及法國國腳箭頭馬古斯杜林(Marcus Thuram)最受注目。門將一環令人稍擔心外，主帥恩沙基將會嘗試用杜林夥拍球會王牌射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)，這個新攻擊組合。
球隊上仗在大阪靠法迪斯入波，1比1逼和艾納斯；今場在東京當然希望一挫強敵，圓滿結束兩場日本之旅，回歐洲繼續備戰新季，今戰入球應不會少。