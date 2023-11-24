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波經
2023-11-24 04:30:17
日報

今日有咩波｜PSG大勇 必挫摩納哥

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法甲

今日有咩波｜PSG大勇 必挫摩納哥

法甲榜前列大戰，「一哥」巴黎聖日耳門(PSG)與「三哥」摩納哥，將在香港時間周五深夜於首都正面交鋒。PSG在法甲5連勝，基利安麥巴比近期表現光芒四射；遇上近期作客啞火兼有主力停賽的摩納哥，主勝可取！(球賽編號FB8684，11月25日04:00開賽)

國際賽前，PSG作客3球輕取蘭斯，順利寫下法甲5連勝，更厲害是場場轟入3球，火力全開；球星基利安麥巴比不只近4輪聯賽轟入6球，之後在國際賽又連中三元，狀態持續勇銳。該隊近期亦是急先鋒一族，對上4輪聯賽均能一早打開紀錄，包括上次大炒蘭斯開賽3分鐘就入波，踢法進取。

雖然PSG要後顧下周中歐聯大戰紐卡素，但右閘阿舒拉夫、前鋒高路梅安尼，今場均能波監刑滿後復出；而南韓新星李康仁亦持續交出好表現，預期人腳齊整的主隊，今場又會嘗試快刀斬亂麻，甫開賽即強攻對手。
摩納哥開季演出亦對辦，近期在聯賽主場3連勝，但客場威力減半；球隊經已連續2輪作客一球不入，今場要攻破守力穩固的班霸PSG，更不容易。

阿仙奴舊將巴路根9場僅入3球

客軍老牌射手兼隊長賓耶達，今屆仍能交出高水平；奈何陣中2名進攻好手、前阿仙奴前鋒巴路根與前利物浦翼鋒南野拓實，今屆未算亮麗。最大打擊是剛在歐國外替法國鬥希臘時，射入世界波的中場大將尤索夫科芬拿，因累積黃牌夠數，今場停賽；預期對客軍的中場搶截能力會有極大影響，今場想守和博1分亦不易。

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