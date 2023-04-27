今日有咩賭｜修咸頓主場搶攻博「大」 西維爾重拾信心可搶分

修咸頓迎般尼茅夫

修咸頓中堅碧拿歷克上仗因撞傷，未夠半場已退下火線，但同場接應角球得士哥的卡列達卡亞，今場可以擔當重任。開波不久即把握對方門將失誤開紀錄的艾卡拉斯，今場仍會跟同場亦士哥的禾確特合作攻堅；保羅安亞祖及蘇利文拿，以及傷癒的奧錫，隨時候命搏殺。

般尼茅夫上仗主場不堪一擊，淨吞韋斯咸4蛋，這是該隊今屆第7次單場失3球或以上的英超比賽，是今屆及歷來英超最多一隊，守力令人憂心。不過防線可變招不多；反而翼鋒積頓安東尼及奧達亞拉，今場或會升正，加強行軍速度。上仗射門中柱的箭頭蘇蘭基，仍會掛帥。

修咸頓 對 般尼茅夫賽前分析及數據

南部打吡兼護級大戰。修咸頓上仗踢出佳作，兩度領先阿仙奴2球下，最終僅被逼和3比3，終止聯賽3連敗走勢，有助士氣；球隊仍居包尾已無退路，今戰返地頭面對另一南部大軍般尼茅夫，必爭取主動。般尼茅夫上仗主場吞韋斯咸4蛋，表現令人大失所望；不過球隊對上兩仗作客先後打敗李斯特城及熱刺，火力亦有一定把握，今場可先取「入球」大。雙方近3次交手，修咸頓全勝；上次勝1比0。

修咸頓 對 般尼茅夫賠率