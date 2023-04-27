今日有咩賭｜修咸頓主場搶攻博「大」 西維爾重拾信心可搶分

4月28日凌晨有齊英超、意甲及西甲。修咸頓鬥般尼茅夫為護級戰，料會是入球大的大手交易。西甲方面，西維爾季尾猶如大師兄歸位，即使作客畢爾包仍有信心取分而回。
修咸頓 對 般尼茅夫（球賽編號FB0589，4月28日02︰45開賽）
費倫天拿 對 克雷莫納（球賽編號FB0637 ，4月28日03︰00開賽，開電視77/有線601/661台直播）
畢爾包 對 西維爾（球賽編號FB0630，4月28日04︰00開賽，NowTV632台直播）
修咸頓迎般尼茅夫
修咸頓中堅碧拿歷克上仗因撞傷，未夠半場已退下火線，但同場接應角球得士哥的卡列達卡亞，今場可以擔當重任。開波不久即把握對方門將失誤開紀錄的艾卡拉斯，今場仍會跟同場亦士哥的禾確特合作攻堅；保羅安亞祖及蘇利文拿，以及傷癒的奧錫，隨時候命搏殺。
般尼茅夫上仗主場不堪一擊，淨吞韋斯咸4蛋，這是該隊今屆第7次單場失3球或以上的英超比賽，是今屆及歷來英超最多一隊，守力令人憂心。不過防線可變招不多；反而翼鋒積頓安東尼及奧達亞拉，今場或會升正，加強行軍速度。上仗射門中柱的箭頭蘇蘭基，仍會掛帥。
南部打吡兼護級大戰。修咸頓上仗踢出佳作，兩度領先阿仙奴2球下，最終僅被逼和3比3，終止聯賽3連敗走勢，有助士氣；球隊仍居包尾已無退路，今戰返地頭面對另一南部大軍般尼茅夫，必爭取主動。般尼茅夫上仗主場吞韋斯咸4蛋，表現令人大失所望；不過球隊對上兩仗作客先後打敗李斯特城及熱刺，火力亦有一定把握，今場可先取「入球」大。雙方近3次交手，修咸頓全勝；上次勝1比0。
費倫天拿主勝穩開
費倫天拿兩名鋒將艾化卡比爾及尼高拉斯干沙利斯，首回合各入一球；今場繼續與艾高尼拍住上，安東連巴拿克後上支援。箭頭盧卡祖域仍會隨時候命。克雷莫納首回合主場照吞費倫天拿兩蛋，更有艾曼奴艾禾領紅牌，今場要停賽；盧祖舒維利將要頂上，與馬迪奧比安基迪及祖漢華斯基斯，合組3中堅。前鋒泰沙奧特上仗意甲未完半場已傷出，艾芬拿基恩今場將會升正攻堅。
費倫天拿首回合作客打敗克雷莫納，帶著2球優勢返回主場；球隊今季3次與該升班馬對壘都能贏波，季尾鋒力有保證，再贏也不成問題。克雷莫納首回合主場失利，今場作客可以翻盤機會不大；剛在意甲大敗，士氣受挫，又要全力護級，今場盃賽不值支持。雙方近3次交手，費倫天拿全勝；上次勝2比0。
畢爾包西甲3連勝迎西維爾
畢爾包中場重心丹尼加西亞停賽期滿，今場可復出擔正。正在養傷的恩尼高拿古，原本在季尾約滿，但日前傾妥將續約至2025年。中場安達靴里拉近期終於傷癒，上仗更復任正選，表現活躍；主帥華爾維迪大讚此子作用大，今場有望繼續擔正。
西維爾後防重心馬高斯阿古拿波監刑滿，今場可復出回歸正選。新帥文迪利巴上任以來6戰不敗，領導有方，士氣愈見提升；他強調仍未完成護級任務，期望球員能夠逐場做好。
畢爾包上仗聯賽以2比1力克艾美利亞，聯賽3連勝；但球隊近期防線發揮未算最好，間中會有失波，是今場爭勝隱憂。西維爾上仗聯賽以2比1險勝維拉利爾，近4場聯賽3勝1和，季尾狀態回勇，球員重拾信心；整體實力其實與畢爾包接近，士氣一流，客場亦有力搶分而回。雙方近3次交手，西維爾2勝1和；上次1比1。