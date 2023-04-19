今日有咩賭｜卡迪夫城失波多捧「大」 昆士柏流浪攻力弱敲「細」

4月20日凌晨2時45分開賽英冠賽事，屈福特迎卡迪夫城多捧入球「大」、 昆士柏流浪攻力弱鬥諾域治敲「細」，而米杜士堡主場出擊侯城不勝無歸。 屈福特 對 卡迪夫城（球賽編號FB0298，4月20日02︰45開賽） 昆士柏流浪 對 諾域治（球賽編號FB0297，4月10日02︰45開賽） 米杜士堡 對 侯城（球賽編號FB0293，4月20日03︰00開賽）

屈福特祖奧柏度搶鏡 屈福特上仗英冠把前鋒基恩戴維斯踢放回正選之列，但他的表現只算一般；反而改踢翼鋒的祖奧柏度演出十分搶鏡，他一記傳中球逼使對方擺烏龍之後，個人亦射入一球，是球隊贏波一大功臣。 卡迪夫城上仗英冠改踢「3-4-3」陣式，前鋒線換上桑尼卡巴、基安伊迪迪及菲洛根比迪斯掛帥；但他們的表現未見突出，僅得桑尼卡巴憑著12碼取得入波，球隊今場或再次變陣應戰。 屈福特 對 卡迪夫城賽前分析及數據

諾域治防守不滯作客昆士柏流浪 昆士柏流浪上仗英冠改踢「4-4-2」陣式，但前線依然以基斯馬田及賴登戴基斯正選披甲；但二人的演出未見突出，全場鮮有威脅埋門，後備前鋒謝路路維今場或搶得正選之位。 諾域治上仗英冠由蘇連遜領導的防線表現差勁，不斷犯錯下被對方攻入5球，大敗而回；全隊之中演出較對辦的是鋒將沙格特，他有不少攻門兼射入破蛋的一球。 昆士柏流浪 對 諾域治賽前分析及數據