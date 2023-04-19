今日有咩賭｜卡迪夫城失波多捧「大」 昆士柏流浪攻力弱敲「細」

4月20日凌晨2時45分開賽英冠賽事，屈福特迎卡迪夫城多捧入球「大」、 昆士柏流浪攻力弱鬥諾域治敲「細」，而米杜士堡主場出擊侯城不勝無歸。
屈福特 對 卡迪夫城（球賽編號FB0298，4月20日02︰45開賽）
昆士柏流浪 對 諾域治（球賽編號FB0297，4月10日02︰45開賽）
米杜士堡 對 侯城（球賽編號FB0293，4月20日03︰00開賽）
屈福特祖奧柏度搶鏡
屈福特上仗英冠把前鋒基恩戴維斯踢放回正選之列，但他的表現只算一般；反而改踢翼鋒的祖奧柏度演出十分搶鏡，他一記傳中球逼使對方擺烏龍之後，個人亦射入一球，是球隊贏波一大功臣。
卡迪夫城上仗英冠改踢「3-4-3」陣式，前鋒線換上桑尼卡巴、基安伊迪迪及菲洛根比迪斯掛帥；但他們的表現未見突出，僅得桑尼卡巴憑著12碼取得入波，球隊今場或再次變陣應戰。
屈福特 對 卡迪夫城賽前分析及數據
屈福特上仗英冠主場2比0擊敗布里斯托城，取得近5場聯賽的首勝，信心及士氣可望回升。卡迪夫城上仗英冠作客1比4敗走錫菲聯，近6場聯賽只嘗一勝，守力欠穩；但為護級仍會進取，今場「入球」大值得捧場。雙方近5次聯賽交手，屈福特4勝1負；上次勝2比1。
屈福特 對 卡迪夫城賠率
諾域治防守不滯作客昆士柏流浪
昆士柏流浪上仗英冠改踢「4-4-2」陣式，但前線依然以基斯馬田及賴登戴基斯正選披甲；但二人的演出未見突出，全場鮮有威脅埋門，後備前鋒謝路路維今場或搶得正選之位。
諾域治上仗英冠由蘇連遜領導的防線表現差勁，不斷犯錯下被對方攻入5球，大敗而回；全隊之中演出較對辦的是鋒將沙格特，他有不少攻門兼射入破蛋的一球。
昆士柏流浪 對 諾域治賽前分析及數據
昆士柏流浪上仗英冠主場0比3大敗予高雲地利，聯賽近6戰1和5負，攻力平庸，護級亮紅燈。諾域治同樣不濟，上仗英冠作客米杜士堡大敗1比5後，近7場聯賽只嘗一勝，入波不多；跌出前列，士氣平平，今場可向「入球」細埋手。雙方近5次聯賽交手，諾域治3勝2和；上次0比0。
昆士柏流浪 對 諾域治賠率
米杜士堡主場出擊不勝無歸
米杜士堡火力強勁，王牌射手艾卡邦上仗「埋齊」，今屆已攻入27球、另一鋒將艾查亞重拾射門鞋更梅開二度；從阿士維拉借用的艾朗藍斯，連續第2仗取得士哥。
侯城上仗英冠踢回雙前鋒陣式，阿達馬查奧爾重返正選，夥拍奧辛杜芬攻堅，但效果未如理想；二人的攻門機會不多，今場輪換之下，鋒將柏加斯或有機會取得正選機會。
米杜士堡 對 侯城賽前分析及數據
米杜士堡上仗英冠主場大勝諾域治5比1，一吐聯賽3場不勝的烏氣，力爭升班，戰意無疑，續在主場出擊可以追捧。侯城上仗英冠作客布力般流浪悶和0比0完場，近5仗雖取得1勝4和不敗戰績；但攻力平平，作客再撼強敵，不宜看好。雙方近4次聯賽交手，侯城3勝1負，米杜士堡上次勝3比1。