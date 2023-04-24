今日有咩賭｜波爾多「細」鬥格勒諾布爾 巴希亞主場可「保」勝局

4月25日凌晨至早上賽事，法乙波爾多對格勒諾布爾入球細、競賽會主場迎圖庫曼體育會贏面高，而巴甲巴希亞鬥保地花高，主隊可保勝局。
波爾多 對 格勒諾布爾（球賽編號FB0517，4月25日02︰45開賽）
競賽會 對 圖庫曼體育會（球賽編號FB0564，4月25日06︰00開賽）
巴希亞 對 保地花高（球賽編號FB0574，4月25日07︰00開賽）
波爾多上輪聯賽鬥梅斯，門將普辛臨完半場前領紅牌，翼鋒比度無奈地被換出，讓位予後備門將史查錫臨危授命。球隊整個下半場都要10人應戰，全場亦無法取得任何中目標射門，最終慘敗收場。
格勒諾布爾上輪聯賽鬥聖伊天，全程形勢都佔極下風，隊長門將馬比奧全場雖曾作出4次撲救，奈何球隊仍全失3分。射手馬迪亞斯法爾頓，近期腳風不俗，但上仗表現卻乏善足陳。
波爾多 對 格勒諾布爾賽前分析及數據
上次交手和0比0
波爾多上輪聯賽硬撼梅斯大敗，門將一早領紅牌離場固然是關鍵；但其實球隊一直處下風，全場0中框射門。格勒諾布爾上輪聯賽硬撼大勇的聖伊天，同樣全場捱打，若非門將已有不俗發揮，說不定已大敗收場。兩隊首循環碰頭時悶和收場，加上各自上輪鋒力均弱；中前場組織力亦差，今戰宜吼「入球」細。雙方上次聯賽交手，0比0。
波爾多 對 格勒諾布爾賠率
競賽會主場贏面高
競賽會上輪聯賽靠馬迪亞斯羅渣士射入12碼，才逼和獨立隊；他在今場仍會與麥斯羅美路及加比侯治，合組三叉戟。
圖庫曼體育會剛戰靠祖亞昆彭利拿完場前「開齋」，逼和羅沙里奧中央；祖亞昆彭利拿今場仍會與剛戰也有入球的高斯奧賓斯基，在中場中路合作。
競賽會 對 圖庫曼體育會賽前分析及數據
競賽會上輪聯賽賽和獨立隊，總算終止早前聯賽連敗；主場又有一定成力，對賽近績佔優，今場秤先。圖庫曼體育會剛戰賽和羅沙里奧中央，近6場聯賽只得5和1負，仍排下游；作客火力平庸，今場凶多吉少。雙方近3次交手，競賽會全勝；上次勝2比0。
競賽會 對 圖庫曼體育會賠率
重心推介：巴希亞主勝
巴希亞今年較早時獲得大額投資，因而被視為今季表現出色球隊之一。上輪作客1比2不敵巴拉干天奴紅牛後，巴希亞今週回師主場迎敵。
保地花高近期也獲得新資金注資，在經歷年初失望開局後，近期發揮有所進步，上輪便主場2比1力退聖保羅。
巴希亞 對 保地花高賽前分析及數據
在主場球迷支持下，巴希亞近11仗聯賽主場不敗，這皆為上季尾的比賽。巴希亞主場戰力有保證，絕對有力擊退保地花高，主勝「冇走雞」。巴希亞近3次交手都能擊敗保地花高。