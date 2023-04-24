今日有咩賭｜波爾多「細」鬥格勒諾布爾 巴希亞主場可「保」勝局

4月25日凌晨至早上賽事，法乙波爾多對格勒諾布爾入球細、競賽會主場迎圖庫曼體育會贏面高，而巴甲巴希亞鬥保地花高，主隊可保勝局。 波爾多 對 格勒諾布爾（球賽編號FB0517，4月25日02︰45開賽） 競賽會 對 圖庫曼體育會（球賽編號FB0564，4月25日06︰00開賽） 巴希亞 對 保地花高（球賽編號FB0574，4月25日07︰00開賽）

上次交手和0比0 波爾多上輪聯賽硬撼梅斯大敗，門將一早領紅牌離場固然是關鍵；但其實球隊一直處下風，全場0中框射門。格勒諾布爾上輪聯賽硬撼大勇的聖伊天，同樣全場捱打，若非門將已有不俗發揮，說不定已大敗收場。兩隊首循環碰頭時悶和收場，加上各自上輪鋒力均弱；中前場組織力亦差，今戰宜吼「入球」細。雙方上次聯賽交手，0比0。 波爾多 對 格勒諾布爾賠率