今日有咩賭｜皇馬回氣維拉利爾可搶分 拉素主場坐和望贏祖雲達斯

4月9日馬會開盤賽事，皇家馬德里、祖雲達斯等分途應戰。剛在盃賽淘汰巴塞隆拿的皇馬未必回到氣，令客軍維拉利爾可借機搶分。而祖雲達斯戰罷意大利盃，令近況拉素坐和望贏。
皇家馬德里 對 維拉利爾（球賽編號FB9783，4月9日3︰00開賽，NOW611/632直播）
拉素 對 祖雲達斯（球賽編號FB9728，4月9日2︰45開賽，NOW638直播）
阿爾克馬爾 對 鹿特丹斯巴達（球賽編號FB9758，4月9日2︰00開賽，無線myTVsuper直播）
維拉利爾回勇可搶分
皇家馬德里射手賓施馬上輪聯賽大發神威，連中三元，今季聯賽累積已入14球，今場將會擔正爭勝。維拉利爾前鋒尼高拉斯積臣，上仗聯賽後備登場，為球隊拉開比分；但最後卻「2黃1紅」被逐，今場停賽，影響球隊調動。
皇家馬德里 對 維拉利爾賽前分析及數據
皇家馬德里上仗聯賽以6比0大炒華拉度列，但該隊近期表現仍未算最好；加上剛在西盃「國家打吡」大勝宿敵巴塞隆拿，眾主力未必能及時回氣，恐有失分危機。維拉利爾上仗聯賽以2比0輕取皇家蘇斯達，近期聯賽錄得連勝兼不失一球，整體實力與皇家馬德里相距未算太多；今場休息較多，體能充足，加上狀態理想，或可保不敗。雙方近4次交手，各得1勝2和1負；皇家馬德里上次勝3比2。
皇家馬德里 對 維拉利爾賠率
拉素主場迎祖雲達斯坐和望贏
拉素剛戰靠柏度洛迪古斯及米連高域沙域各入一球，輕取蒙沙；射手恩莫比尼該仗後備上陣，狀態漸起，今場有機會復任正選。
拉素 對 祖雲達斯賽前分析及數據
拉素剛戰擊敗蒙沙，近兩場聯賽全勝兼不失一球，仍守前列；強勢在主場出戰，守力硬淨，仍可坐和望贏。祖雲達斯上輪聯賽擊敗維羅納，近3場聯賽全勝，力追前列，參戰下屆歐賽未絕望；但剛踢畢盃賽大戰，主將體力消耗不少，轉戰作客硬碰另一強敵，稍為看淡。雙方近5次交手，祖雲達斯4勝1和；上次勝1比0。
拉素 對 祖雲達斯賠率
鹿特丹斯巴達信心強可保不敗
阿爾克馬爾隊長佐迪卡斯，對球隊近期表現不滿，認為連續兩場聯賽都在早段失波，只因球隊注意力未夠集中，指出這令他們付出了沉重代價。備受期待的新兵後衛巴素亞，近期終於傷癒；上仗已出現在後備名單，今場亦可候命。
阿爾克馬爾 對 鹿特丹斯巴達賽前分析及數據
阿爾克馬爾上仗聯賽與海倫芬打和1比1，近期狀態回落，連續兩場聯賽失分；今場雖在地頭出戰，防守有漏洞下，要贏波絕不容易。鹿特丹斯巴達上仗聯賽以1比3不敵「一哥」飛燕諾，但表現其實尚算不俗；計近4場聯賽3勝1負，整體狀態出色，球員已建立信心，今場客戰決心做好防守，或可搶分。雙方近4次交手，阿爾克馬爾3勝1和；上次勝3比2。