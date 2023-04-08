今日有咩賭｜皇馬回氣維拉利爾可搶分 拉素主場坐和望贏祖雲達斯

4月9日馬會開盤賽事，皇家馬德里、祖雲達斯等分途應戰。剛在盃賽淘汰巴塞隆拿的皇馬未必回到氣，令客軍維拉利爾可借機搶分。而祖雲達斯戰罷意大利盃，令近況拉素坐和望贏。 皇家馬德里 對 維拉利爾（球賽編號FB9783，4月9日3︰00開賽，NOW611/632直播） 拉素 對 祖雲達斯（球賽編號FB9728，4月9日2︰45開賽，NOW638直播） 阿爾克馬爾 對 鹿特丹斯巴達（球賽編號FB9758，4月9日2︰00開賽，無線myTVsuper直播）